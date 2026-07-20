La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 marcó el cierre de una nueva etapa para la Selección argentina, pero también dio inicio a un ciclo que tendrá importantes desafíos de cara al Mundial 2030. Mientras Lionel Scaloni aseguró que analizará su continuidad cuando finalice su contrato en diciembre, la Albiceleste ya conoce buena parte del calendario que afrontará en los próximos años.

Los primeros compromisos después del Mundial

La FIFA ya confirmó las primeras ventanas internacionales del nuevo ciclo mundialista. La actividad comenzará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período en el que la AFA organizará dos amistosos cuyos rivales, sedes y horarios todavía no fueron confirmados.

La última fecha FIFA del año será entre el 9 y el 17 de noviembre, cuando Argentina volverá a disputar encuentros amistosos antes del inicio de las competencias oficiales.

Eliminatorias con un formato especial

El camino hacia el Mundial 2030 tendrá una particularidad inédita. Como Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del torneo por el centenario de la Copa del Mundo, los tres seleccionados ya cuentan con la clasificación asegurada.

Aun así, todo indica que participarán de las Eliminatorias Sudamericanas, que comenzarían en marzo de 2027. Desde la Asociación Paraguaya de Fútbol explicaron que el certamen serviría como base para una futura competencia conjunta con la UEFA, similar a la Nations League, además de definir ingresos económicos y niveles de competencia.

Aunque la Conmebol todavía no oficializó el formato, se mantendría el sistema de todos contra todos.

La Copa América 2028, el gran objetivo

El próximo gran torneo oficial será la Copa América 2028, donde Argentina buscará conquistar un histórico tricampeonato continental.

Hasta el momento no hay sede confirmada, aunque Estados Unidos aparece nuevamente como uno de los principales candidatos para organizar la competencia.

Además, todo indica que podría tratarse del primer torneo oficial sin Lionel Messi desde la Copa América 2004, abriendo una nueva etapa en la historia del seleccionado.

La incertidumbre por la Finalíssima

Otro de los interrogantes es qué sucederá con la Finalíssima entre el campeón de América y el campeón de Europa.

El duelo entre Argentina y España, previsto inicialmente para marzo de este año en Doha, fue suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente y nunca pudo reprogramarse.

Por ahora no existe una nueva fecha oficial y resta saber si finalmente se disputará antes de la Copa América y la Eurocopa de 2028 o si el certamen quedará pendiente para una futura edición.

Con un plantel que seguirá renovándose y la incógnita sobre la continuidad de Scaloni, la Selección argentina comenzará un nuevo camino con el objetivo de mantenerse entre las grandes potencias del fútbol mundial.