Lionel Messi volvió a quedar frente a la historia y, como tantas veces, la hizo propia. El capitán de la Selección Argentina llegó a los 18 goles en Copas del Mundo y quedó solo en la cima de la tabla histórica de goleadores mundialistas. Lo consiguió a los 38 años, a nada de cumplir 39, en una etapa de su carrera en la que cada aparición con la camiseta argentina parece tener una carga especial.

El récord empezó en Alemania 2006, cuando Messi era apenas una promesa que entraba desde el banco y convertía su primer gol mundialista ante Serbia y Montenegro. Casi 20 años después, aquel juvenil que empezaba a mostrarle al mundo su talento es el capitán campeón del mundo que sigue escribiendo páginas únicas.

El primer grito y la espera

El primer gol mundialista de Messi llegó en Alemania 2006. Fue en la goleada argentina ante Serbia y Montenegro, en una tarde que quedó como punto de partida de una historia enorme. Nadie podía saber entonces hasta dónde llegaría ese recorrido, pero aquel festejo fue la primera señal.

En Sudáfrica 2010, Messi no pudo convertir. Fue una Copa dura, que terminó con eliminación ante Alemania y dejó al 10 sin goles. Sin embargo, ese silencio también forma parte del camino. Antes de la gloria, hubo frustraciones, finales perdidas y noches difíciles que hicieron más grande todo lo que vino después.

Brasil, Rusia y el salto hacia la gloria

En Brasil 2014 llegó su primer gran despegue goleador en Mundiales. Messi marcó ante Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria, rival al que le convirtió dos veces. Fueron cuatro goles en una Copa en la que Argentina llegó hasta la final y quedó a un paso del título.

Cuatro años más tarde, en Rusia 2018, volvió a aparecer ante Nigeria, en un partido decisivo para la clasificación a octavos de final. Ese gol llevó su cuenta a seis tantos mundialistas y sostuvo un recorrido que todavía tenía guardado su capítulo más esperado.

Qatar 2022 fue la consagración. Messi convirtió ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. En la final, además, marcó dos veces ante el seleccionado francés. Con esos siete goles llegó a 13 en Copas del Mundo y levantó el trofeo que terminó de unir para siempre su nombre con la historia grande de la Selección.

Récord y camino despejado para más

El Mundial 2026 le dio a Messi otro escenario para agrandar su leyenda. En el debut ante Argelia, firmó un hat-trick y alcanzó los 16 goles, igualando el récord de Miroslav Klose. Fue una noche de esas que parecen escritas para los elegidos: tres gritos, una marca histórica alcanzada y la sensación de que todavía quedaba algo más.

Ese algo más llegó ante Austria. Messi convirtió dos goles y quedó solo en lo más alto. El primero lo separó de Klose. El segundo llevó la cuenta a 18 y dejó al argentino como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Aquel chico que en 2006 celebraba su primer gol mundialista es hoy el hombre que, casi dos décadas después, sigue marcando diferencias en la competencia más importante del fútbol. Messi ya está solo en la cima, pero el camino no terminó. Argentina sigue en carrera y cada partido puede sumar un nuevo capítulo a una leyenda que todavía se escribe con la camiseta argentina.