El camino mundialista de Las Águilas en Asunción 2026

Las Águilas ya tienen definido su camino en el Mundial de hockey sobre patines de los World Skate Games Asunción 2026, donde Argentina integrará el Grupo A. El seleccionado argentino femenino debutará el domingo 4 de octubre frente a Suiza, desde las 20 horas.

Después del estreno, Argentina tendrá su segundo compromiso el lunes 5 de octubre ante Francia, a partir de las 15:30. El tercer encuentro será el martes 6 frente a España, desde las 20, en uno de los partidos destacados de la primera ronda.

El cierre de la primera fase

Las Águilas completarán su participación en la fase de grupos el jueves 8 de octubre, nuevamente desde las 20 horas, frente a Chile. De esta manera, el equipo dirigido por Darío Giuliani tendrá cuatro partidos en la primera etapa del certamen.

El calendario marca que Argentina tendrá tres partidos en cuatro días, con Suiza, Francia y España como sus primeros rivales. Luego contará con una jornada de descanso antes de cerrar esta instancia frente al seleccionado chileno.

El camino mundialista

La competencia femenina se disputará del 4 al 10 de octubre en Luque, Paraguay. Las Águilas llegarán a esta edición después de haber conseguido el tercer puesto en el Mundial de Novara 2024.

El desafío será volver a pelear por el título mundial, luego de la consagración conseguida por Argentina en San Juan durante 2022. En aquella edición, Las Águilas vencieron a España en la final y levantaron nuevamente la Copa del Mundo.

Una historia de títulos

Las Águilas llegan al Mundial de Asunción con seis títulos mundiales en su historia y buscarán sumar una nueva corona en Paraguay. Argentina consiguió sus campeonatos en 1998, 2002, 2004, 2010, 2014 y 2022.

El primer título llegó en Buenos Aires 1998, mientras que las siguientes consagraciones fueron en Paços de Ferreira 2002 y Wuppertal 2004. Después llegaron los campeonatos de Alcobendas 2010, Tourcoing 2014 y San Juan 2022.

Los últimos tres mundiales

En 2019, Las Águilas fueron subcampeonas del mundo en Barcelona, donde España se quedó con el título. Tres años después, Argentina volvió a disputar la definición en San Juan y venció a España por 3 a 0 para conquistar su sexta Copa del Mundo.

El antecedente más reciente es el Mundial de Novara 2024, donde Argentina terminó en el tercer puesto. Las Águilas perdieron la semifinal frente a España y luego vencieron a Italia por 9 a 0 para quedarse con la medalla de bronce.

Los podios argentinos

El historial mundialista registra seis títulos para Argentina, dos subcampeonatos y cinco terceros puestos. De esta manera, Las Águilas acumulan 13 podios en el campeonato mundial femenino.

El Mundial femenino comenzó en 1992 y, hasta la edición de 2024, se disputaron 17 ediciones. Argentina participa desde 1994 y, desde entonces, estuvo presente en todos los mundiales realizados.

La búsqueda de otra copa

Con esos antecedentes, Las Águilas afrontarán en Paraguay una nueva edición del campeonato mundial. El equipo argentino comenzará su recorrido el domingo 4 de octubre ante Suiza, con el objetivo de avanzar en el torneo y volver a pelear por el título.

Las 12 convocadas

Darío Giuliani confirmó las 12 jugadoras que integrarán la Selección Argentina Senior Femenina en los World Skate Games Asunción 2026. El plantel está compuesto por nueve jugadoras de campo y tres arqueras.

Las jugadoras de campo son Luciana Agudo y Gimena Gómez, ambas del CP Vila-Sana de España. También fueron convocadas Florencia Felamini y Valentina Fernández, del CP Manlleu.

La lista continúa con Julieta Fernández y Adriana Soto, del CP Esneca Fraga de España. Lucía Maldonado, de Marineda Hockey, Lourdes Lampasona, de HC Raxoi, y Pilar Abaid, de Godoy Cruz de Mendoza, completan las jugadoras de campo.

Las tres arqueras

En el arco estarán Natalia Jara, de Concepción Patín Club de San Juan, Paula Zeballos, de IMPSA de Mendoza, y Victoria Guzzo, de CH Mataró de España. De esta manera, el plantel quedó definido para la competencia mundialista.

La convocatoria tiene una fuerte presencia de jugadoras que desarrollan sus carreras en España. A ellas se suman representantes de clubes argentinos, con Natalia Jara como la presencia sanjuanina en la nómina definitiva.

Experiencia y renovación

Entre las convocadas aparece Luciana Agudo, capitana de Las Águilas y campeona mundial en 2010, 2014 y 2022. También integran el plantel jugadoras que formaron parte del proceso mundialista de los últimos años y nuevas integrantes que tendrán su oportunidad en Paraguay.

El seleccionado será conducido por Darío Giuliani, quien estará acompañado por José Manuel García como ayudante técnico y Gonzalo Aguirre como entrenador de arqueras. El cuerpo de trabajo se completa con Martín Riveros, Ariel Vilchez, Víctor Bocelli, Martín Moral, Paola Rodríguez, Daniel Brescia y Emiliano Schlamelcher.

El objetivo en Paraguay

Las 12 jugadoras ya tienen definido el desafío mundialista que comenzará el domingo 4 de octubre frente a Suiza. Luego Argentina enfrentará a Francia, España y Chile por la primera fase.

Las Águilas llegan a Asunción después del tercer puesto conseguido en Novara 2024 y con el antecedente de haber sido campeonas del mundo en San Juan 2022. Ahora, el plantel argentino afrontará una nueva oportunidad en la máxima competencia internacional.