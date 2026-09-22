La visita del papa León XIV a la Argentina podría tener un particular guiño futbolero. El canciller Pablo Quirno reveló que intentará regalarle una camiseta de River al pontífice durante su estadía en el país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Sin embargo, aclaró que el obsequio dependerá de las reglas protocolares que rodearán la agenda papal.

Quirno habló sobre la próxima llegada del Papa durante una entrevista con Radio La Red y fue consultado por la posibilidad de entregarle la camiseta del Millonario. “Siempre hay espacio para que River se cuele en alguna conversación”, expresó el funcionario.

Qué número tendría la camiseta de River para León XIV

El canciller fue más allá y hasta anticipó qué dorsal elegiría para personalizar la camiseta. Ante la consulta, respondió que optaría por el número 14. Luego aclaró que primero deberá comprobar si el protocolo permite concretar el obsequio.

“Vamos a ver qué se puede hacer dentro de toda la parte protocolar”, sostuvo Quirno.

De esta manera, el fútbol podría encontrar un espacio dentro de una visita marcada principalmente por actividades religiosas e institucionales.

Cuándo llegará León XIV a Argentina

Según el cronograma informado, León XIV llegará al país durante la noche del domingo 8 de noviembre y comenzará sus actividades al día siguiente en Buenos Aires. Entre los puntos previstos para el 9 figuran una misa en el Monumento de los Españoles y visitas a la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín, la Catedral y el Arzobispado.

El 10 de noviembre viajará a Córdoba y el 11 cerrará su paso por Argentina con una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La visita tendrá además un componente histórico: la última vez que un Papa estuvo en Argentina fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira de seis días por el país.