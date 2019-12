El candidato del MAS y Mesa, muy parejos en la carrera por la presidencia de Bolivia

Andrónico Rodríguez, el heredero político del ex mandatario Evo Morales, y el ex presidente Carlos Mesa son los precandidatos presidenciales que lideran las preferencias de voto para las próximas elecciones generales en Bolivia, según un sondeo publicado por la prensa boliviana.



Al mismo tiempo, otro sondeo conocido en las últimas horas indica que siete de cada 10 bolivianos cree que Morales dejó el poder porque existió una revuelta popular que reclamó por lo que consideró un fraude electoral, y no un golpe de Estado.



Rodríguez, líder de los productores de hoja de coca como fue en su momento Morales, tiene el 23% de las preferencias, mientras que Mesa, segundo en las cuestionadas elecciones de octubre pasado, se alza con el 21%, señala el diario paceño Página Siete.



Los líderes cívicos, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, que jugaron un importante rol en el golpe cívico-militar que forzó la dimisión de Morales, reciben el 13% y el 10% de intención de voto, respectivamente, aunque ambos registran un descenso atribuido a su reciente distanciamiento de cara a las elecciones.



En tanto, un 14% de los encuestados todavía no definió su preferencia.



El sondeo también permitió definir un listado de las personalidades bien perfiladas para la candidatura por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).



Entre esas personalidades aparecen, además de Andrónico Rodríguez, Luis Arce (ex ministro de Economía), David Choquehuanca (ex canciller), Eva Copa (actual presidenta del Senado) y Adriana Salvatierra (representante del ala más radical del MAS).



El desplazado presidente boliviano convocó a sus partidarios a un acto en la frontera entre Argentina y Bolivia para el 29 de diciembre, en el que elegirá a los candidatos de su partido para las futuras elecciones.



La encuesta refleja también la aceptación de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez, quien lleva menos de 50 días en el poder. El 41% de los consultados califica su gestión como “buena”, aunque el 67% rechaza su posible postulación como candidata.



En tanto, otra consulta, elaborada por Muestras y Mercados y publicada hoy en el diario cochabambino Los Tiempos, indica que solo 25% de los consultados afirma que Morales fue víctima de un golpe de Estado.



La encuesta indica además que 62% cree que hubo un fraude en las fallidas elecciones del 20 de octubre que le daban la victoria a Evo Morales sobre Mesa, con un 47,08% frente a 36,51%, diferencia que evitaba la segunda vuelta.