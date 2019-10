El candidato opositor Carlos Mesa denuncia la manipulación del resultado electoral en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato opositor Carlos Mesa denunció que el órgano electoral trata de manipular el recuento de votos en Bolivia, que con más del 80% de los votos escrutados indica que deberá medirse en un balotaje con el presidente y postulante a la reelección Evo Morales.



"No podemos aceptar que se trate de manipular un resultado", advirtió esta madrugada en un mensaje de video a través de las redes sociales tras las elecciones de ayer.



Mesa, que encabeza la alianza opositora Comunidad Ciudadana, acusó al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de incumplir su palabra "una vez más", al haber detenido el recuento preliminar en cerca del 80% de los votos.



El ex presidente, que estuvo en el poder entre 2003 y 2005, dijo que el compromiso de este órgano era de ofrecer el cien por cien, por lo que alertó de que "lo que está pasando es extremadamente grave".



"No vamos a aceptar que se nos burle el voto que nos lleva a la segunda vuelta", recalcó, para asegurar que algunos sondeos le dan una diferencia de solo cinco puntos con Morales.



El veterano político animó a sus seguidores a instalar "vigilas" por todo el país para demandar resultados definitivos, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.



Por su parte, la presidenta del tribunal electoral, María Eugenia Choque, afirmó desde el lugar donde se centraliza el recuento en La Paz que los primeros datos eran solo preliminares y se está iniciando el escrutinio que será oficial.



Al igual que muchos países de la región, el sistema electoral en Bolivia lleva a que los resultados definitivos puedan tardar días.



La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reclamó también al órgano electoral que justifique por qué detuvo la transmisión del recuento, al considerar "fundamental" que se desarrolle de "manera fluida".



Los resultados de cerca del 83% del recuento provisional dan casi un 46% de votos a Morales, que se presenta a la reelección por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), frente a aproximadamente el 38% de Mesa.



De confirmarse estos datos preliminares, ningún candidato logra el 50% necesario para ser proclamado vencedor en primera vuelta, ni el 40 con diez puntos de ventaja sobre el segundo, por lo que los dos más votados, Morales y Mesa, irían a un balotaje en diciembre.



El candidato de la alianza opositora Bolivia Dice No, el senador Óscar Ortiz, cuarto por ahora con el 4,32%, anunció que cederá el voto para Mesa en una segunda vuelta.



Por su parte, el tercero con el 8,74%o, el pastor presbiteriano de origen coreano Chi Hyun Chung, candidato del Partido Demócrata Cristiano, mostró su disposición a dialogar con Mesa y descartó que lo vaya a hacer con Morales.



La oposición boliviana se presentó a los comicios dividida en ocho candidaturas frente a Morales, que gobierna desde 2006 y se ha convertido en el presidente con más tiempo en el poder en la historia del país.



El primer presidente indígena salido de las urnas en Bolivia siempre había ganado por mayoría en primera vuelta.