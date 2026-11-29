Alesandro Yoel Oviedo Castro, conocido bajo el alias "El Cañita", de 20 años, volvió a cometer un delito a menos de dos semanas de haber recuperado su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial tras cumplir una condena previa. El joven fue acusado de sustraer dos teléfonos celulares a Luisa Mabel Bustos, de 51 años, y Rocío Navarro, de 26 años, durante un episodio registrado cerca de las 22:40 del sábado 28 de noviembre de 2026 en el interior del Barrio La Estación, en el departamento Rawson.

La secuencia comenzó cuando efectivos de la Unidad Motorizada N° 2, bajo la jurisdicción de la Comisaría 6°, fueron comisionados hacia el complejo habitacional ante el aviso por la sustracción de un teléfono celular. Al hacerse presentes en la zona, los uniformados observaron a un grupo de personas que se agredían entre sí en la vía pública, motivo por el cual intervinieron rápidamente para disuadir el enfrentamiento y dialogar con los presentes.

En ese marco, una de las mujeres damnificadas, con domicilio en la manzana 25 casa 16, manifestó ser víctima de un robo y señaló a Oviedo Castro, residente de la manzana 22 casa 08, como el autor de la sustracción de dos teléfonos celulares de su vivienda. Mientras los policías escuchaban el relato, notaron que el sospechoso salía y volvía a ingresar repetidas veces al patio delantero de su domicilio, hasta que salió a la calle y fue aprehendido por los efectivos.

Instantes después de asegurar al joven identificado con el DNI 47486143, una vecina se acercó al personal policial para aportar detalles clave sobre cómo ocurrió el hecho. La testigo explicó haber visto cuando el masculino saltó la reja de la propiedad de las víctimas, tomó el objeto que estaba sobre una mesa y volvió a saltar el cierre perimetral para darse a la fuga hacia su vivienda ubicada a pocos metros.

Con el procedimiento en marcha, los motoristas mantuvieron comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial e interiorizaron de los pormenores al ayudante fiscal en turno, el doctor Emiliano Usín. El funcionario judicial se trasladó hasta el Barrio La Estación y, previa consulta con la fiscal en turno, la doctora Yanina Galante, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo el legajo N° 124/26 por la causa de hurto simple.

De acuerdo con los datos oficiales, el acusado llevaba exactamente una semana y cuatro días en libertad antes de protagonizar este nuevo ilícito en su propio barrio. Tras la intervención policial y judicial, alias "El Cañita" quedó nuevamente alojado en sede policial a disposición de la Justicia sanjuanina para responder por esta nueva causa penal en su contra.