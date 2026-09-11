Callejero Fino, cuyo nombre es Simón Natanael Muñoz Correa, volverá a declarar este viernes ante el fiscal Cosme Iribarren, en la fiscalía de Benavídez, mientras permanece detenido por una causa de portación ilegal de arma de guerra. La audiencia está prevista para las 11.30 y será clave para la estrategia de su defensa.

El músico fue detenido días atrás cuando circulaba por Tigre en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 cuya numeración estaba suprimida. Inicialmente la causa estaba caratulada como tenencia ilegal de arma de guerra, pero luego la acusación fue agravada a portación ilegal.

La estrategia de la defensa

El abogado Diego Storto continúa al frente de la defensa y adelantó que el cantante contará ante el fiscal que tanto él como su hijo recibieron amenazas de muerte en varias oportunidades.

“Él está bien y entero, además de confiado y expectante. Estamos confiados de que pronto va a recuperar la libertad. Va a contar que está siendo amenazado. Lo hará con pruebas, testimonios. Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite sin pensar en otra cosa que no sea la familia”, sostuvo el letrado.

La defensa deberá además reunir elementos que permitan explicar por qué Callejero Fino circulaba con el arma y en una camioneta sin patente. Según informó TN, el artista permanecerá otros 15 días detenido mientras se incorpora material a la investigación.

Antecedentes y una causa que se complica

No es el primer conflicto del cantante con la Justicia. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Cumplió cinco meses en un penal y luego continuó con la pena bajo arresto domiciliario y una tobillera electrónica.

En distintas entrevistas, el músico reconoció que aquella etapa estuvo marcada por malas decisiones y por sus vínculos con personas que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas. En agosto de 2023 había anunciado junto a su abogado que aquella causa ya había terminado y que se encontraba completamente en libertad.

Ahora, la defensa busca que los nuevos elementos incorporados al expediente permitan modificar la situación procesal del cantante. Mientras tanto, continúa detenido y la Justicia deberá definir cómo avanza la investigación por la portación del arma.