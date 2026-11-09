El cantante de Ke Personajes contó por qué golpeó brutalmente a un policía

El líder de la banda Ke Personajes, Emanuel Noir, rompió el silencio mediante un comunicado oficial tras ser detenido en la puerta de un casino en Concepción del Uruguay. El incidente involucró directamente al agente policial Jonathan Benítez y a Nicolás Gómez, un joven de 29 años que acompañaba al artista en ese momento.

La situación conflictiva se generó cerca de las 5:45 horas del sábado, cuando el músico intentó acceder al establecimiento de juego que ya había cerrado sus puertas. El efectivo Jonathan Benítez se encontraba realizando tareas adicionales de seguridad y le impidió la entrada, lo que derivó inmediatamente en una contienda física en la vía pública.

Como consecuencia directa del altercado, el policía sufrió heridas visibles en el rostro, específicamente cortes en la nariz, la frente y los pómulos. Fuentes del caso señalaron que las lesiones habrían sido ocasionadas por los anillos que portaba el líder tropical al momento de propinar los golpes.

Luego de la intervención de más uniformados, Emanuel Noir y Nicolás Gómez terminaron reducidos y trasladados a la alcaidía de la Comisaría Primera. La Justicia dispuso la imputación del cantante por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, ordenando su permanencia en la dependencia policial hasta el día martes.

En su descargo público, el vocalista expresó textualmente: “Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó”. Asimismo, buscó dirigirse a la víctima manifestando: “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia”.

El intérprete explicó que guarda la expectativa de dialogar en privado con el agente agredido cuando los plazos judiciales lo permitan. También extendió sus palabras de arrepentimiento hacia la comunidad local y sus seguidores, asegurando que asume plenamente la responsabilidad legal y moral por las acciones cometidas.

Este suceso no representa el primer problema legal para el referente de la cumbia, ya que registraba antecedentes por altercados callejeros. En diciembre del año 2023 se vio envuelto en una pelea en el barrio porteño de Recoleta por fotografías no autorizadas, y días más tarde sufrió un arresto similar en la avenida Paysandú.