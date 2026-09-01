Lionel Richie fue internado en terapia intensiva en un hospital de St. Louis, Estados Unidos, luego de brindar un show el sábado por la noche. El cantante quedó bajo observación médica y los profesionales evalúan si sufrió un cuadro de deshidratación.

El artista se presentó en The Muny, ubicado en Forest Park, y decidió acudir posteriormente a un centro médico para realizarse una serie de estudios. Según informó TMZ, la intención de Richie es regresar a su casa una vez que los médicos determinen que se encuentra en condiciones. Incluso, podría recibir el alta este martes.

Qué pasó durante el show

La preocupación por el estado de salud del músico comenzó durante su presentación. Personas que estuvieron en el recital señalaron que hacia el final del espectáculo Richie tuvo dificultades para continuar de pie.

Durante la última canción del show, All Night Long, el cantante le habría pedido a su equipo que le acercara una silla y terminó interpretando parte del tema sentado. A pesar de ese momento, logró completar la presentación.

Un antecedente reciente

La internación ocurre apenas unos meses después de otro episodio que había generado preocupación por la salud de Richie.

En junio, durante un recital en St. Paul, Minnesota, el cantante tuvo que interrumpir su presentación luego de manifestarle al público que se sentía mareado y extraño. Poco después, paramédicos lo atendieron detrás del escenario y decidieron trasladarlo en ambulancia a un hospital.

En aquella oportunidad, Richie no pudo terminar el concierto debido al malestar que había sufrido.

Qué se sabe sobre su estado

Hasta el momento, el entorno del artista no difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud. TMZ señaló que se comunicó con sus representantes, aunque no obtuvo una respuesta.

Mientras permanece bajo observación, los médicos buscan determinar si el cuadro que presentó está relacionado con una deshidratación y evalúan cuándo podrá recibir el alta.

La internación se produjo después de una presentación que Richie pudo completar, aunque los problemas que mostró sobre el escenario encendieron la preocupación entre quienes asistieron al espectáculo.