La Selección argentina vivió una noche de desahogo y emoción en Kansas City. Luego de derrotar 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni compartieron un eufórico festejo con los miles de hinchas albicelestes presentes en el estadio.

Con los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Argentina consiguió una trabajada clasificación y, una vez consumada la victoria, el plantel se acercó a una de las cabeceras para celebrar junto al público.

Fue allí cuando jugadores e hinchas entonaron uno de los cánticos más tradicionales del fútbol argentino: "Y ya lo ve, y ya lo ve... ¡El que no salta, es un inglés!", en referencia al rival que tendrán en las semifinales del certamen.

El festejo no fue casual. La clasificación dejó servido un nuevo capítulo de una de las rivalidades más fuertes de la historia del fútbol mundial. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo, con un lugar en la gran final en juego.

El conjunto de Scaloni llega fortalecido tras una serie de partidos muy exigentes. En su camino hacia las semifinales dejó atrás a Cabo Verde, Egipto y, este sábado, a Suiza, a la que derrotó en el alargue luego de igualar durante el tiempo reglamentario.

Inglaterra, por su parte, también necesitó del tiempo extra para eliminar a Noruega por 2-1 en un encuentro cargado de polémicas. Antes había superado a República del Congo y México para instalarse nuevamente entre los cuatro mejores, algo que no conseguía desde Rusia 2018.

La victoria frente a Suiza volvió a mostrar el carácter competitivo de la Selección argentina. Por tercer partido consecutivo, el equipo respondió en momentos de máxima presión y encontró la fortaleza necesaria para resolver el encuentro en el suplementario.

Ahora, con el pase asegurado, la ilusión se renueva. Argentina e Inglaterra protagonizarán una semifinal con historia, tradición y un boleto a la final del Mundial 2026 en juego.