Steve Mounié, capitán de Benín, sorprendió en la previa del partido ante la Selección argentina al hablar sobre Lionel Messi. El delantero no podrá disputar el amistoso de este martes en el Monumental por una lesión, pero decidió viajar con sus compañeros para presenciar la despedida del rosarino.

“No idolatro a nadie, no idolatro a Lionel Messi”, afirmó Mounié en una entrevista con el medio africano Mega Sports Media. El atacante explicó que, pese a admirar el fútbol de los grandes jugadores, nunca pidió una camiseta durante su carrera.

“Me apasiona el fútbol y me encanta ver jugar a los buenos jugadores, observar lo increíblemente bien que juegan”, señaló el capitán de Benín.

Mounié viajó para ver a Messi

Aunque no podrá estar dentro de la cancha, Mounié explicó por qué decidió acompañar al seleccionado africano durante su visita a Argentina.

“Vine para eso: a ver qué va a hacer Messi”, comentó el delantero, que además destacó la importancia del momento que atravesará el capitán argentino en el Monumental.

Según expresó, Messi “se merece un momento para disfrutarlo” después de todos los años que dedicó al fútbol y a la Selección argentina.

El atacante también anticipó cómo será Benín ante el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Somos un equipo muy disciplinado”, aseguró sobre el conjunto que enfrentará a Argentina en el partido de despedida del rosarino.

El capitán de Benín visitó La Bombonera

Durante su estadía en Buenos Aires, Mounié aprovechó para conocer uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino: La Bombonera.

El delantero publicó una fotografía de su visita en sus redes sociales y la acompañó con una canción de aliento vinculada a Boca Juniors.

Mounié nació el 29 de septiembre de 1994 en Parakou, Benín, y desarrolló gran parte de su carrera en Europa. Pasó por Montpellier, Nîmes, Huddersfield Town, Stade Brestois, FC Augsburg y Alanyaspor.

El atacante también tuvo un destacado ciclo en Brest, donde disputó más de 100 partidos de Ligue 1 y fue parte del equipo que terminó tercero en la temporada 2023-24 y clasificó por primera vez a la Champions League.