Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza, palpitó el cruce ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 y habló sobre el desafío de enfrentar nuevamente a Lionel Messi.

El mediocampista del Sunderland reconoció la importancia de medirse ante el capitán argentino y destacó su trayectoria dentro del fútbol mundial, aunque aseguró que su equipo buscará dificultar el partido para la Albiceleste. “No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos, o incluso 120 minutos. Para mí, y para nosotros, que jugamos en la era de Messi, es un privilegio”, expresó Xhaka al referirse al delantero rosarino.

Además, definió a Messi como “uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol”, pero dejó en claro cuál será la postura de Suiza en el encuentro. “Disfrutaremos de este partido con seguridad, pero también queremos mostrar la personalidad de Suiza y hacer que las cosas sean extremadamente difíciles para él y para Argentina”, afirmó el capitán suizo.

El seleccionado europeo llega invicto al duelo contra Argentina. En la fase de grupos empató con Qatar y consiguió triunfos frente a Bosnia y Herzegovina y Canadá. Luego superó a Argelia en 16avos de final y eliminó a Colombia en los octavos mediante la tanda de penales.

Un referente histórico de Suiza

Xhaka es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del seleccionado suizo. Con 151 partidos disputados, es el futbolista con más presencias en la historia de su país.

Además, se convirtió en uno de los dos jugadores suizos en marcar en tres Mundiales diferentes: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. El otro futbolista que logró esa marca es Xherdan Shaqiri.

El capitán también fue parte del equipo que enfrentó a Argentina en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, cuando la Albiceleste ganó 1-0 con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario.

“Desde 2014 que estamos en Copas del Mundo y Euros. Tuvimos muy buenas Euros y Copas del Mundo, no tuvimos suerte. Todos estamos orgullosos. Tenemos jugadores que nos empujan. Intentaremos superar el límite”, señaló Xhaka.

El duelo entre Argentina y Suiza marcará un nuevo capítulo entre ambos seleccionados, con Messi nuevamente como una de las principales figuras del partido.