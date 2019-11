El capitán Gaudio confirmó a "Machi" González en el equipo de Copa Davis de la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El tandilense Máximo González fue confirmado hoy por el capitán Gastón Gaudio como el quinto tenista del equipo de Copa Davis de la Argentina que participará de la edición con nuevo formato que se jugará en Madrid a partir del 18 de noviembre, junto a los anteriormente nominados Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer y Horacio Zeballos.



"Machi" González, 35to. en el ranking mundial de dobles, formará dupla con el marplatense Zeballos (4), quien atraviesa el mejor momento de su carrera, y los singlistas serán el "Peque" Schwartzman (15) y el bahiense Pella (20), mientras que el correntino Mayer (94) sería una alternativa confiable por si es necesario un reemplazo.



Respecto de Mayer, anoche abandonó su partido de los octavos de final del Challenger de Guayaquil ante el peruano Juan Pablo Varillas cuando perdía 4-1, por un dolor intenso en el hombro derecho que le impedía sacar y eso generó preocupación en la conformación del equipo argentino.



El correntino, campeón de la Copa Davis en 2016 (al igual que Guido Pella), se someterá a estudios para comprobar si existe alguna lesión, aunque una fuente cercana al equipo argentino le adelantó a Télam que "no se trata de nada grave" en principio.



En el caso de que Mayer no pueda viajar a España, su lugar será ocupado por Juan Ignacio Lóndero o Federico Delbonis, este último campeón de la Davis y gran figura al ganarle a Ivo Karlovic el quinto punto en el histórico 3-2 sobre Croacia, en la final jugada en Zagreb.



De todas maneras, lo de Mayer no sería nada grave y se estima que estará en Madrid.



La nueva Copa Davis que se desarrollará desde el 18 al 24 de noviembre en Madrid, tiene a Argentina en el grupo C junto a Chile y Alemania.



El equipo argentino enfrentará el martes 19 de noviembre a Chile y el miércoles 20 a Alemania, siempre en series que consistirán en dos partidos de individuales y uno de dobles, al mejor de tres sets.



A la siguiente fase avanzarán los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de las seis zonas que completan el nuevo formato de la competición que Argentina conquistó en 2016.