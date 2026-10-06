La Selección Argentina Sub 19 masculina empató 2 a 2 frente a Italia en la tercera fecha del Mundial de Hockey sobre Patines, que se disputa dentro de los World Skate Games Asunción 2026. El resultado dejó al conjunto albiceleste en el tercer puesto del grupo y le permitió avanzar a la fase eliminatoria.

Después del encuentro, el capitán Nicolás Alonzo habló con DIARIO HUARPE y reconoció que el empate dejó una sensación amarga dentro del plantel, aunque destacó la entrega mostrada durante todo el partido.

“Sí, la verdad que nos vamos con un gustito medio amargo por el empate. Creo que quedamos terceros en el grupo, pero bueno, a seguir preparándonos y con garra hasta el final”, expresó.

La actitud como bandera

Para Alonzo, uno de los aspectos positivos que dejó el partido fue la actitud que mostró Argentina desde el comienzo hasta el final. El capitán remarcó que el equipo nunca dejó de buscar la victoria ante un rival duro como Italia.

“La actitud en estos partidos no se negocia, así que orgulloso del equipo porque la actitud alcanzó”, aseguró.

Sin embargo, con una mirada más fría después del partido, el capitán también realizó una autocrítica sobre el rendimiento del seleccionado. Más allá de la intensidad y la entrega, consideró que hubo un aspecto determinante que impidió que Argentina pudiera quedarse con los tres puntos.

“Me parece que nos faltó un poco hacer los goles. Llegamos al arco y no metimos la bocha, y creo que el equipo nos pagó bastante”, analizó Alonzo.

Ahora, a descansar y pensar en lo que viene

Con la clasificación a la fase eliminatoria asegurada, el seleccionado argentino deberá dejar atrás rápidamente el empate ante Italia y enfocarse en el próximo desafío del Mundial.

Alonzo señaló que ahora será momento de analizar lo sucedido durante la fase de grupos, recuperar energías y prepararse para la instancia decisiva de la competencia.

“Ahora analizando los partidos, la unidad física total y nada, descansar”, manifestó el capitán.

Argentina terminó tercera en su grupo y mantiene así su camino en los World Skate Games Asunción 2026. Con la actitud como uno de los puntos fuertes y la efectividad como uno de los aspectos a corregir, el seleccionado Sub 19 se prepara para afrontar la fase eliminatoria.