El casamiento de Tini Stoessel estará basado en tres películas: cuáles

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul planean su boda secreta para el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz con una temática cinematográfica de tres películas que marcaron su relación amorosa y una ambientación especial pensada por la cantante.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul genera mucha expectativa en el mundo del espectáculo debido a los preparativos exclusivos que la famosa artista ideó personalmente como si se tratara de un gran show televisivo o un evento internacional.

Yanina Latorre reveló detalles imperdibles sobre la celebración del próximo 19 de diciembre donde Tini Stoessel y Rodrigo de Paul darán el sí, destacando que ella misma se puso al hombro todo el diseño estético y la organización general del evento.

Las tres películas que eligieron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul reflejan su historia de amor y la protagonista del largometraje elegido marcará la entrada triunfal de la novia, según confirmó la panelista en su programa televisivo reciente.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul contará con una atmósfera mágica muy parecida a Disney, donde la novia planea sorprender a todos los invitados presentes con sorpresas temáticas únicas y una ambientación de lujo muy sofisticada.

En medio de los preparativos para la gran boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul continúan las especulaciones sobre la presencia de los padres de la cantante, quienes realizarían un viaje familiar en la misma fecha para evitar estar presentes.

La ausencia de los padres y del hermano Francisco en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul desató fuertes rumores de conflicto familiar, al punto de que la intérprete habría querido ingresar acompañada por su abuela.