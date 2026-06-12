El casamiento de Tini Stoessel y De Paul desató un escándalo por las fechas

Los rumores sobre el casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ganaron fuerza en los últimos días, aunque la felicidad por el evento se vio empañada por versiones de un conflicto externo. Según trascendió, la pareja planea dar el sí en diciembre de 2026, pero una decisión logística habría generado indignación en otra novia que comparte la misma wedding planner.

En medio de los preparativos, la cantante le dedicó un mensaje afectuoso al deportista diciendo "Sos lo más lindo que tengo", mientras la organización de su unión derivó en tensiones con terceros. La situación salió a la luz a través del panelista Pepe Ochoa, quien aportó detalles sobre el manejo de la profesional encargada de la coordinación.

El conflicto se centra en la supuesta exclusividad otorgada a la artista por parte de la empresaria Bárbara Diez. Al respecto, Ochoa manifestó en el programa LAM que "Tini tiene embelesada a la wedding planner y dejó de lado a otras que también la contrataron". Esta supuesta predilección por la cantante habría causado el enojo de una mujer que también utilizaría el mismo salón de fiestas para su propia boda.

Respecto a la exigencia de la profesional, el periodista detalló que "Le pidió que cambie la fecha, si la quería tener a ella trabajando. Entonces, está indignada porque no entiende por qué prioriza a Tini, ella no necesita que esté presente, sino una respuesta porque el casamiento sería en el mismo lugar".

La tensión aumentó cuando los protagonistas decidieron modificar sus tiempos originales por cuestiones de agenda. En un principio, "Tini tuvo que cambiar la fecha por su agenda y la de él, entonces la movió para después de Navidad", pero luego surgieron nuevos cambios imprevistos. Según el relato del cronista de espectáculos, "Un día, se levantó y dijo que quería casarse antes, el mismo día que la otra novia. Entonces, la wedding planner le dijo a la desconocida que no iba a ir a su boda porque tenía otro mejor".

Esta seguidilla de movimientos logísticos afectó la disponibilidad de la organizadora y la de sus colaboradores principales. "Ellos se querían casar el 26, pero después adelantaron el 19", reveló el panelista sobre el cambio definitivo de día que generó la superposición de eventos. Ante este panorama, la novia perjudicada exige una respuesta formal que asegure la calidad de su celebración o procederá a cancelar los servicios de la empresaria ante la falta de compromiso profesional.