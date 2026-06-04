El casero de Ullum murió por intoxicación con monóxido de carbono

Norberto Jorge Domínguez llegó a San Juan hace tres años desde Buenos Aires con la esperanza de cuidar una propiedad prestada por un amigo. A sus 53 años, se encargaba de las tareas de casero en una vivienda humilde en Ullum, donde el pasado martes encontró un final inesperado. El hombre, que atravesaba problemas de salud crónicos como presión alta y afecciones psiquiátricas, terminó protagonizando un accidente doméstico fatal.

El hallazgo se produjo mientras los dueños del lugar celebraban un cumpleaños en otra vivienda. Uno de los familiares fue a buscar un objeto para la fiesta y descubrió a Domínguez sin signos vitales, caído sobre una chimenea.

El cuerpo presentaba quemaduras importantes en la cara y el torso debido al contacto con un tronco que aún tenía brasas. A pesar de esto, no hubo incendio en la casa porque el lugar estaba cerrado de forma hermética, lo que extinguió las llamas pero concentró el veneno en el aire.

Los estudios realizados en la Morgue Judicial confirmaron que la causa del deceso fue una "asfixia química" producida por una "intoxicación por monóxido de carbono". Al no haber ventilación, el oxígeno se agotó y el ambiente se volvió mortal. El fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, de la UFI Delitos Especiales, llevan adelante la investigación para cerrar formalmente el caso de este hombre que vivía solo en el barrio ullunero.