El casting para la Fiesta del Sol continuará el fin de semana por el alerta de Zonda

El casting para formar parte del espectáculo del Velódromo de la Fiesta Nacional del Sol 2026 convocó a unos 700 adultos y más de un centenar de niños, según informó Belén Montilla, directora artística de la propuesta. La jornada de este viernes, que comenzó con una importante concurrencia de bailarines, será interrumpida a las 13 debido a la alerta meteorológica por viento Zonda.

Montilla explicó que la convocatoria había generado una fuerte expectativa entre los integrantes de las artes escénicas de San Juan. Según señaló, los cupos para participar se agotaron durante el primer día de inscripción y la cantidad de personas que se acercaron al casting refleja el interés que existe por formar parte del espectáculo.

Durante las audiciones se evalúan distintas capacidades de los participantes. Las pruebas incluyen secuencias preparadas, ejercicios de improvisación y situaciones destinadas a observar cómo resuelven escenas en espacios de grandes dimensiones.

“Estamos tratando de ver todas esas capacidades que tienen los chicos como para poder, sobre todo, resolver escenas en espacios que son inmensos, como es el Velódromo”, explicó Montilla.

La directora artística destacó además el nivel de los artistas locales y la importancia que tiene para ellos contar con instancias donde puedan desarrollar su actividad artística.

“Cuando suceden estas pequeñas instancias en donde uno puede hacer lo que ama, que le apasiona, es fundamental”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que durante las audiciones pudieron observar el compromiso de los participantes y su necesidad de expresarse a través de las artes escénicas.

La alerta por Zonda modificó el cronograma

La jornada de casting prevista para este viernes será interrumpida a las 13 horas debido al alerta meteorológico por viento Zonda. Montilla explicó que, a partir de la suspensión, los grupos que no alcancen a ser evaluados serán reorganizados para continuar con las audiciones durante el fin de semana.

“Ahora por el alerta meteorológico vamos a cortar a las 13, entonces vamos a agrupar ya toda la jornada de mañana con los grupos que nos van quedando. Y una parte del domingo también para reprogramar todo esto que nos sucede a los sanjuaninos habitualmente”, detalló.

Este viernes las audiciones están concentradas principalmente en bailarines. El sábado será el turno de quienes participan de otras disciplinas de las artes escénicas, especialmente actores y artistas con experiencia en danza. También se contemplarán casos de cantantes que cuenten con formación o experiencia en esa disciplina.

Además, durante el fin de semana está prevista la instancia destinada a los niños.

Casi 400 artistas en escena

La producción del espectáculo contempla una participación de casi 400 artistas en el escenario del Velódromo, mientras que el número total se elevará a alrededor de 600 personas al considerar al equipo de producción y las distintas tareas que requiere la puesta.

El regreso de una propuesta con participación infantil representa, además, un nuevo desafío para el equipo artístico. Montilla señaló que trabajar con niños implica una experiencia particular y una nueva oportunidad para desarrollar una propuesta escénica de gran escala.

La convocatoria forma parte de los preparativos para la Fiesta Nacional del Sol 2026, que tendrá su espectáculo central en el Estadio del Parque de Mayo entre el 20 y el 22 de noviembre, mientras que el casting busca definir parte del elenco que participará de las propuestas artísticas vinculadas al Velódromo.