El CCCG abre la convocatoria para el Conte Grand No Duerme

El Centro Cultural Conte Grand abre la convocatoria para su nueva producción artística "Conte No Duerme", en el marco de la celebración de su aniversario. Esta puesta en escena promete ser una experiencia única que combina colores y arte en una fiesta inolvidable, y para ello busca integrar talento local en todas sus disciplinas.

La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, de todas las nacionalidades, que deseen formar parte de este evento. Los interesados deberán completar un formulario de inscripción disponible en línea, donde se les solicitarán datos personales como nombre completo, documento de identidad, fecha de nacimiento, domicilio, número de teléfono y correo electrónico.

En el proceso de postulación, los aspirantes deberán detallar sus antecedentes artísticos y seleccionar la disciplina a la que se postulan, pudiendo optar por más de una especialidad. El casting se realizará bajo la modalidad de estilo libre en sesiones individuales, el domingo 5 de julio, con horarios de acreditación estrictos según la disciplina: a las 09:00 horas para actuación, a las 14:00 horas para canto y a las 18:00 horas para danza. Se requiere puntualidad rigurosa y los participantes deben asistir con el formulario impreso y una fotografía personal.

El formulario de inscripción https://forms.gle/5iHwJi67ApNuyFtw9