El Cementerio de la Recoleta tendrá un café dentro de una de sus bóvedas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires licitó un espacio que actualmente se encuentra desocupado y que será destinado a una propuesta gastronómica, como parte de un proyecto que también incluye un “gift shop” y recorridos turísticos nocturnos.

Según la documentación oficial de la licitación, la bóveda tiene una superficie de 24,54 metros cuadrados y está ubicada en la sección 17 del cementerio, tablón 201, sepulturas 1 a 12.

Desde el Ejecutivo porteño indicaron que el espacio se encuentra desocupado y que actualmente no tiene un uso activo.

La ubicación de la bóveda también es estratégica: se encuentra cerca del acceso de calle Junín y rodeada por algunas de las tumbas más reconocidas del predio, entre ellas las de los expresidentes Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Ramón Castillo, además de las de Patricio Peralta Ramos y Juan Martín de Pueyrredón.

Cómo será el café dentro de la bóveda

De acuerdo con los pliegos de la convocatoria, quien obtenga la concesión deberá destinar el inmueble a la comercialización de alimentos y bebidas.

La propuesta podrá funcionar como una cafetería de especialidad o como un establecimiento gastronómico de características similares.

La licitación establece que en el espacio no podrán instalarse supermercados, mercados ni autoservicios, ya que la intención es que el establecimiento funcione como un servicio complementario para los visitantes del cementerio.

Para acceder a la concesión, el Gobierno porteño estableció un canon mensual de base de $1,6 millones.

Además, los participantes deberán contemplar en sus propuestas una regalía de al menos el 20% de los ingresos brutos obtenidos por los circuitos de turismo nocturno que se desarrollen en el paseo.

Un “gift shop” y recorridos nocturnos

El café será solamente una de las nuevas propuestas previstas para el Cementerio de la Recoleta.

El proyecto también contempla la instalación de una tienda de recuerdos o “gift shop” y la realización de recorridos turísticos durante la noche.

La iniciativa busca ampliar la experiencia de quienes visitan el histórico predio mediante propuestas vinculadas con su patrimonio histórico y cultural.

Uno de los lugares más visitados de Buenos Aires

El Cementerio de la Recoleta fue inaugurado en 1822 y es considerado uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

El predio alberga miles de bóvedas, muchas de ellas reconocidas por sus obras escultóricas y arquitectónicas. Entre sus residentes más famosos se encuentra Eva Perón, además de expresidentes, escritores, científicos, artistas y otras figuras destacadas de la historia argentina.