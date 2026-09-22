Las familias sanjuaninas tendrán un nuevo punto para desprenderse de aparatos electrónicos que ya no utilizan. El Colegio Central Universitario Mariano Moreno realizará una campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) el sábado 3 de octubre, de 8:30 a 15:30, en su sede de avenida José Ignacio de la Roza 1527 oeste.

La campaña busca evitar que los aparatos electrónicos terminen entre los residuos comunes. (Gentileza)

La actividad forma parte de un proyecto de extensión universitaria del colegio y contará con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El organismo provincial aportará personal y un camión para retirar los materiales y trasladarlos, en diferentes viajes, al Parque de Tecnologías Ambientales para su tratamiento y disposición.

La iniciativa apunta a ofrecer una alternativa para descartar estos equipos de manera responsable. La normativa provincial establece que los equipos eléctricos y electrónicos en desuso no deben ser arrojados junto con los residuos domiciliarios no diferenciados y prevé puntos de recolección para su gestión adecuada.

Qué se puede llevar

Durante la jornada se recibirán televisores, equipos de audio, radios, cámaras, consolas, juguetes electrónicos, herramientas y electrodomésticos pequeños o medianos.

También se podrán entregar computadoras, notebooks, tablets, monitores, CPU, teclados, mouse, parlantes, micrófonos, teléfonos, celulares, módems y otros dispositivos de uso domiciliario.

Para participar, los elementos deberán ser pequeños o medianos, con una referencia de hasta 60 centímetros y un peso máximo de 50 kilos por unidad.

Qué elementos no reciben

La campaña no aceptará electrodomésticos grandes. En el caso de las impresoras, deberán ser entregadas sin tóner ni cartuchos.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca facilitar a las familias una alternativa para desechar este tipo de residuos sin mezclarlos con la basura común.

Una vez recolectados, los materiales serán trasladados al Parque de Tecnologías Ambientales. El predio forma parte del sistema provincial de gestión de residuos y también recibe visitas de establecimientos educativos y público general para conocer su funcionamiento y el tratamiento de los residuos.

La jornada será abierta a quienes tengan aparatos eléctricos o electrónicos domiciliarios en desuso y quieran entregarlos para que reciban un tratamiento adecuado.