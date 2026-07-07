El pulso administrativo de San Juan se detuvo por completo este martes debido al compromiso de la Selección Argentina. Tal como se había previsto, el Centro Cívico experimentó un éxodo masivo de trabajadores que, puntualmente a las 12:00, abandonaron sus puestos de trabajo.

“Ya quedó todo descongestionado. El centro cívico, no hay nadie”, confirmó Darío Tramontini, referente de la Dirección de Control Operativo del edificio, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Darío Tramontini, de la Dirección de Control Operativo del Centro Cívico(Foto DIARIO HUARPE)

La postal de los pasillos, habitualmente colmados de ciudadanos realizando trámites, cambió drásticamente en cuestión de minutos. Según detalló el funcionario, el movimiento de salida fue total: “A partir de las 12 horas la gente se está retirando porque, bueno, a prepararse para ver el partido”.

Esta medida impactó directamente en los servicios, ya que las reparticiones dejaron de prestar atención de manera presencial por el resto de la jornada.

Guardia mínima y accesos restringidos

A pesar del vacío administrativo, el edificio no quedó desprotegido. El equipo de la Dirección de Control Operativo es uno de los pocos sectores que mantiene su actividad habitual para garantizar la seguridad del inmueble.

“Nosotros nos quedamos full trabajando y bueno, nos veremos ahí en cada uno en su puesto de trabajo”, explicó Tramontini respecto a la labor de los guardias y técnicos que permanecen en el lugar.

En cuanto a la logística de acceso, el protocolo de seguridad se endureció para evitar ingresos innecesarios durante el horario del encuentro deportivo. El edificio quedó “completamente cerrado”, funcionando únicamente con “una sola puerta abierta” para el personal esencial.

No obstante, Tramontini aclaró que no se espera afluencia de ciudadanos: “La gente que quiera venir, que supuestamente no va a venir nadie. No va a tener atención porque se retiraron toda la gente de la administración pública”.

Retorno a la normalidad

La interrupción de las actividades oficiales es de carácter transitorio y solo por la tarde de este martes. Desde el área de control operativo confirmaron que la estructura administrativa de la provincia retomará su ritmo habitual sin cambios adicionales.

“Mañana normalmente el horario habitual”, concluyó Tramontini, asegurando que las puertas del Centro Cívico volverán a abrirse a primera hora para recibir tanto a los empleados como a los sanjuaninos que deban realizar gestiones.