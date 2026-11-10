El Centro Cívico de San Juan se prepara para afrontar las posibles inclemencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, mediante una serie de trabajos preventivos. Las tareas incluyen limpieza de desagües, impermeabilización de techos y la incorporación de bombas de desagote para reducir el riesgo de filtraciones e inundaciones.

Los trabajos son realizados por la Dirección de Control Operativo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en el marco de COPRE. El objetivo es proteger el edificio y, especialmente, los espacios sensibles que funcionan en su interior, como el archivo de la provincia y el data center.

Limpieza de desagües e impermeabilización de techos

Las intervenciones comenzaron en la parte alta del edificio, donde se realiza la limpieza y el mantenimiento de cañerías, desagües, gárgolas y bocas de tormenta. Estas tareas buscan garantizar el correcto escurrimiento del agua ante eventuales lluvias intensas.

Además, se trabaja sobre la cúpula vidriada, que presentaba filtraciones debido al resecamiento de las juntas. Para resolverlo, se repusieron numerosas juntas de dilatación de los vidrios con el objetivo de impermeabilizar el sector.

Otro de los espacios intervenidos es el archivo de la provincia, donde también se habían detectado filtraciones. Allí se avanza con nuevos desagües pluviales y el sellado de las juntas por donde ingresaba el agua.

Incorporaron bombas de desagote en los subsuelos

En los subsuelos se repusieron bombas de desagote que estaban fuera de servicio y se incorporaron unidades de respaldo para contar con alternativas ante posibles fallas. También se sumaron bombas portátiles que podrán trasladarse a los sectores que lo requieran, especialmente a las cajas de los ascensores, consideradas zonas con riesgo de anegamiento.

Como parte de la preparación, se adquirió equipamiento para el personal que deba intervenir durante un evento climático. Entre los elementos incorporados hay indumentaria impermeable, botas y otros artículos de seguridad para desarrollar las tareas en condiciones adecuadas.

Guardias pasivas ante posibles emergencias

La Dirección de Control Operativo trabaja en conjunto con otras reparticiones ministeriales y cuenta con un equipo que cumple distintas funciones. Además, sus integrantes permanecen en guardias pasivas para responder ante cualquier emergencia.

Desde el área remarcaron que se trata de acciones preventivas de mantenimiento destinadas a reducir el riesgo de filtraciones y daños en el edificio, además de mejorar la capacidad de respuesta. Sin embargo, los trabajos no eliminan por completo la posibilidad de que se produzcan afectaciones ante lluvias de gran intensidad.