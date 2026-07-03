El Centro Cultural Conte Grand será sede de Arena Gamer, un evento que buscará reunir a la comunidad de los videojuegos de San Juan durante el sábado 11 y el domingo 12 de julio. La actividad se desarrollará de 15 a 21, con entrada libre y gratuita, y ofrecerá torneos, experiencias interactivas, feria temática y propuestas para toda la familia.

Desde la organización destacaron que se trata de una de las iniciativas gaming más importantes que se realizan en la provincia en los últimos años, con el objetivo de recuperar un espacio de encuentro para los aficionados a los videojuegos y la tecnología.

Torneos de Valorant y Counter-Strike 2

Uno de los principales atractivos serán las competencias de Valorant y Counter-Strike 2 (CS2), que entregarán premios a los mejores participantes.

Para competir será obligatorio realizar una inscripción previa mediante un formulario disponible en las redes sociales de astrox.s, donde también se encuentran publicadas las bases y condiciones de los torneos.

En cambio, quienes deseen asistir al evento como público no deberán inscribirse previamente. El ingreso será por orden de llegada y, al ingresar, se escaneará un código QR para entregar una tarjeta que permitirá participar de las distintas experiencias y juegos disponibles.

Simuladores, realidad virtual y una feria temática

Además de los torneos competitivos, Arena Gamer contará con una amplia variedad de propuestas para todas las edades.

Los asistentes podrán utilizar de manera gratuita consolas de videojuegos, equipos de PC, simuladores de conducción, estaciones de PlayStation y espacios de realidad virtual.

La programación también incluirá una feria gamer con alrededor de 35 feriantes vinculados al mundo del entretenimiento digital, el coleccionismo y la cultura geek.

Otro de los atractivos será un restaurante temático inspirado en Star Wars, que formará parte del patio gastronómico preparado para el evento.

Buscan reactivar la comunidad gamer de San Juan

Desde la organización señalaron que Arena Gamer nació con la intención de volver a ofrecer un gran encuentro para la comunidad gamer sanjuanina, luego de varios años sin eventos de estas características en la provincia.

La propuesta es organizada por el Centro Cultural Conte Grand y busca reunir tanto a jugadores competitivos como a aficionados y familias interesadas en conocer las últimas tendencias del universo gaming.

Arena Gamer se desarrollará los días 11 y 12 de julio, de 15 a 21, en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en la esquina de San Luis y Las Heras. La entrada será gratuita durante ambas jornadas.