A una hora y media del inicio del partido entre la Selección Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, el centro de San Juan mostró un movimiento inusual para la noche del sábado. Las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo y las principales calles comerciales comenzaron a llenarse de sanjuaninos que salieron a vivir la previa del encuentro.

Con camisetas argentinas, cientos de personas recorrieron el microcentro. Algunos aprovecharon las últimas horas antes del partido para realizar compras, mientras que otros se dirigieron a bares y locales gastronómicos con el objetivo de asegurarse un lugar desde donde seguir el duelo mundialista.

Los sanjuaninos aprovecharon la tarde para ir al centro.

En paralelo, la Policía de San Juan desplegó un operativo especial de seguridad en la zona céntrica con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir incidentes. El dispositivo cuenta con 70 efectivos distribuidos en distintos puntos estratégicos. El objetivo es contener la situación en caso de que la Scaloneta le gane al seleccionado suizo y avance a las semifinales.

El operativo incluye personal de Infantería, integrantes del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), móviles de la jurisdicción, el Cuerpo Especial de Vigilancia Urbana, efectivos de las comisarías cercanas y agentes del grupo Raptor.

La presencia policial se concentra especialmente en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo y en las zonas de ingreso a los comercios vidriados del microcentro, donde se reforzaron los controles ante la importante circulación de personas.

Con el correr de las horas y cada vez más cerca del inicio del partido, el corazón de la Capital sanjuanina continúa sumando hinchas que buscan compartir una nueva noche mundialista y acompañar a la Selección Argentina en busca de un lugar en las semifinales.