El Mercedario fue elegido para representar a la Argentina en la edición 2026 de “Montañas de Fama Mundial”, una iniciativa internacional que busca distinguir y promocionar destinos montañosos de distintos puntos del planeta. La cumbre sanjuanina competirá dentro de la categoría Natural y compartirá la representación nacional con otras de las principales montañas del país.

La candidatura del Mercedario avanzó luego de una selección nacional que reunió 18 propuestas provenientes de 10 provincias. Finalmente fueron cinco las montañas elegidas: el Aconcagua, de Mendoza; el Champaquí, de Córdoba; el volcán Copahue, de Neuquén; el Mercedario, de San Juan; y el Nevado de Famatina, de La Rioja, este último dentro de la categoría Cultural.

Mucho más que sus 6.720 metros

Ubicado en el departamento Calingasta, el Mercedario alcanza los 6.720 metros de altura y forma parte de la Cordillera de la Ramada. Su importancia no está relacionada únicamente con su dimensión, sino también con su valor natural, histórico y turístico.

Entre sus recorridos se encuentra la Ruta Normal o de los Incas, utilizada por expediciones que parten desde Barreal y realizan jornadas de aclimatación antes de llegar a los sectores superiores de la montaña.

Además, existen referencias a la presencia incaica en las zonas elevadas del Mercedario. En cuanto al montañismo moderno, su primera ascensión deportiva reconocida ocurrió en 1934, cuando fue alcanzado por los polacos Wiktor Ostrowski y Adam Karpiski.

Una oportunidad para el turismo de San Juan

La convocatoria internacional no analiza solamente la altura o la belleza de las montañas. Entre los criterios considerados aparecen el patrimonio natural y cultural, las condiciones para recibir visitantes, las políticas de preservación, la sostenibilidad y la participación de las comunidades locales.

En ese sentido, la selección puede convertirse en una vidriera para Calingasta y San Juan, al aumentar la exposición del Mercedario ante mercados vinculados con el montañismo, la naturaleza y el turismo sustentable.

La International Mountain Tourism Alliance ya distinguió a 22 montañas de diferentes lugares del mundo, entre ellas Jungfrau, en Suiza; Annapurna, en Nepal; y las montañas Huangshan y Changbai, en China.

Todavía falta un paso

Aunque la selección representa un reconocimiento para San Juan, el Mercedario todavía no recibió la certificación internacional. Haber sido elegido como representante argentino constituye una instancia previa dentro del proceso y le permite avanzar hacia la evaluación mundial.

El desafío, además del reconocimiento, será potenciar el turismo de montaña sin dejar de lado la protección del ambiente y la participación de las comunidades vinculadas al territorio.