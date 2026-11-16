Boca Juniors tendrá un escenario particular en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: el partido se disputará sobre un césped híbrido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El equipo argentino no prevé modificar su preparación por esa superficie y recién cuando llegue a Colombia realizará el reconocimiento del campo de juego.

La superficie y las condiciones climáticas aparecen entre los aspectos que el cuerpo técnico tiene en cuenta para el encuentro. Para el horario previsto del partido, se pronostican temperaturas cercanas a los 35 grados y altas posibilidades de lluvia.

Cómo es el césped del estadio de Barranquilla

El campo de juego del estadio colombiano tiene poco más de un 90% de pasto natural, complementado con entre un 8 y un 9% de fibras sintéticas. Esta combinación le aporta mayor estabilidad y resistencia, además de una velocidad superior a la de otras superficies.

Desde el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena señalaron que el plantel se entrenará con normalidad durante la semana, sobre los terrenos habituales. Una vez en Colombia, los futbolistas reconocerán el campo y evaluarán si necesitan tomar algún recaudo adicional.

La referencia del Monumental y el factor climático

En Boca consideran que el césped híbrido no debería afectar el funcionamiento del equipo, ya que el plantel conoce una superficie similar por sus visitas al Monumental. El estadio de River también cuenta con césped híbrido, aunque con algunas diferencias en su composición, y el Xeneize ya consiguió adaptarse en anteriores presentaciones.

La otra preocupación pasa por las condiciones meteorológicas previstas para el sábado. Según el pronóstico mencionado, a las 17.30 de Colombia, horario del encuentro, se esperan alrededor de 35 grados y posibilidades de precipitaciones.