El Chacho Coudet se va de River tras la eliminación de la Sudamericana

El ciclo de Eduardo Coudet al frente de River Plate llegó a su fin luego de la dolorosa eliminación en la definición por penales frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El director técnico, que se encontraba bajo el cuestionamiento constante de los simpatizantes por una serie de resultados desfavorables, tomó la decisión de dar un paso al costado tras reunirse con la cúpula dirigencial de la institución en el vestuario.

El desgaste en la relación con la parcialidad millonaria se había profundizado en el transcurso del segundo semestre, donde el repudio de los hinchas se hacía sentir en la antesala de cada compromiso. Ante este panorama complejo, el entrenador optó por no brindar la conferencia de prensa habitual posterior al partido para evitar declaraciones apresuradas, postergando su descargo público para un encuentro de prensa pautado para las 15 de esta jornada en las instalaciones del club.

Esta salida anticipada ya había sido contemplada por el propio director técnico semanas atrás. Tras la caída frente a Tigre en la localidad de Victoria a comienzos de agosto, el entrenador había advertido de manera pública que "Si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River ni a los hinchas, ni a esta dirigencia que confió en mí". Finalmente, ante la imposibilidad de revertir el rendimiento del equipo, la premonición se concretó.

El breve ciclo de poco más de cinco meses, iniciado en marzo tras la partida de Marcelo Gallardo, estuvo marcado por caídas severas que erosionaron el consenso inicial. Bajo la conducción de Coudet, el equipo sumó seis caídas seguidas en torneos locales, registrando la peor marca histórica de la institución en la era profesional. Además, padecieron la pérdida del superclásico ante Boca Juniors, la caída en la definición del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba y la eliminación de la Copa Argentina a manos de Aldosivi.

Tras concretarse la caída en el certamen internacional, un nutrido grupo de simpatizantes se concentró en el sector del hall de la sede social, bajo custodia de efectivos policiales, para manifestar su descontento generalizado exigiendo "que se vayan todos" y solicitando la vuelta de Ramón Díaz. En tanto, figuras externas como Ricardo Centurión se sumaron a las repercusiones expresando que "todo vuelve" a través de manifestaciones de burla.

La dirigencia técnica de manera transitoria quedará a cargo de Marcelo Escudero, quien iniciará su tercer interinato al frente del plantel profesional para coordinar los trabajos semanales y dirigir el próximo compromiso ante Banfield pautado para el domingo a las 15 con asistencia de público visitante. Paralelamente, la directiva ya evalúa alternativas para la sucesión definitiva, manejando nombres como Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca como posibles reemplazos para afrontar el camino hacia la clasificación de las copas de 2027.