El Chalet Cantoni abre septiembre con talleres, música, libros y diseño

El Chalet Cantoni – Casa Cultural iniciará septiembre con una agenda que reunirá talleres de formación audiovisual, experimentación electrónica, literatura, música, arte y diseño. Las actividades se desarrollarán entre el miércoles 2 y el domingo 6 de septiembre en el espacio ubicado en avenida Libertador 3339 Oeste, Rivadavia, con propuestas gratuitas y aranceladas.

La programación comenzará el miércoles 2 de septiembre a las 17:15 con el curso “Cómo hacer cine en San Juan”, una capacitación sobre cine y producción audiovisual que abordará las distintas etapas necesarias para realizar una obra cinematográfica.

Las clases se dictarán los miércoles de septiembre y continuarán los martes de octubre y noviembre, de 17:15 a 21. El contenido incluirá lenguaje audiovisual, escritura de guiones, dirección de actores, producción y aspectos técnicos de cámara, sonido e iluminación. La propuesta combinará contenidos teóricos con ejercicios prácticos orientados al desarrollo de proyectos propios.

El curso estará a cargo de Juan Vargas, Valentina Álvarez, Alfonso Aseguinolaza, Eliana Quiroga, Franco Tello, Luz Noguera, Santiago Rezzano, Martina Carballo y Cecilia Arias. Tiene un valor total de $30.000, cupos limitados y requiere inscripción previa.

Experimentación con tecnología

El jueves 3 de septiembre a las 16:30 comenzará el Laboratorio de Exploración Electrónica, una propuesta de PRIMO que plantea la construcción de un dispositivo sonoro mediante conocimientos vinculados con el arte, la ciencia y la tecnología, además de la reutilización de desechos electrónicos.

El laboratorio estará coordinado por Diego Villarroel y Sebastián Castro y se desarrollará durante cuatro encuentros consecutivos, todos los jueves de septiembre, de 16:30 a 19. El arancel es de $60.000 y requiere inscripción previa.

La literatura tendrá su lugar el viernes 4 de septiembre a las 18, con la presentación de “Propiocepción. Colección de cuentos”, de Brisa Woods. La actividad incluirá lectura de fragmentos, una conversación con el público y firma de ejemplares, además de una propuesta gastronómica.

La jornada contará también con música en vivo del Coro Thomas Tallis, Maxi Arévalo, Luján Galdeano y DJ Amarello. En este caso, la entrada será libre y gratuita.

Música, diseño y arte urbano

El sábado 5 de septiembre a las 19 será el turno de una nueva edición de “Movimiento Tren”, encuentro que combinará música en vivo, DJ sets, feria de diseño y mercado de arte urbano.

La programación musical tendrá las presentaciones de Hip Boss, 4 Funktasticxs y Esha, además del DJ set Index, a cargo de Palomassss & Seek. La actividad propone reunir a artistas y emprendimientos locales en un espacio dedicado a la música, el arte independiente y las nuevas expresiones creativas.

Para esta propuesta se pueden adquirir entradas de manera online.

El cierre de la agenda será el domingo 6 de septiembre, de 16 a 21, con la quinta edición de Feria La Lolita. Más de 50 emprendedores sanjuaninos participarán con productos de marroquinería, decoración, accesorios, cerámica, tejidos, textiles, velas y otros artículos.

La feria también contará con propuestas gastronómicas y buscará generar un espacio de comercialización y encuentro entre los emprendimientos locales y el público. La entrada será libre y gratuita y los asistentes podrán llevar su mate para disfrutar de la jornada.