El Chalet Cantoni invita a aprender crochet con un taller de mitones y cuellos

El Chalet Cantoni Casa Cultural será sede de una nueva propuesta vinculada al mundo del tejido. Durante tres jornadas de junio se realizará el taller “Mitones y cuellos, técnica crochet”, una actividad pensada para quienes quieran iniciarse en esta disciplina o incorporar nuevas herramientas.

El encuentro tendrá lugar los martes 16, 23 y 30 de junio a partir de las 17 horas, en el espacio ubicado en avenida Libertador 3339 Oeste. La capacitación estará a cargo de Anabela Luna, de Luna de Crochet, quien guiará a los participantes en el aprendizaje de los distintos puntos, el uso de lanas y agujas.

La propuesta busca acercar a los asistentes al universo del tejido artesanal, explorando sus texturas, colores y posibilidades de diseño a través de la técnica crochet.

Materiales incluidos y cómo participar

El taller tiene un valor de $45.000 e incluye todos los materiales necesarios para realizar la actividad. Está destinado al público en general, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 2645180456.