La primera noche de la segunda edición de la feria Vive tuvo una importante convocatoria este viernes en el Chalet Cantoni, donde productores de distintos puntos del país se reunieron para acercar al público el mundo del vermut y los vinos naturales. La jornada comenzó con un clima agradable y cálido, aunque con el correr de las horas y ya entrada la noche la lluvia se hizo presente en San Juan.

El encuentro reunió a más de 38 productores nacionales e internacionales y más de 120 etiquetas, además de propuestas gastronómicas y distintas experiencias vinculadas a las bebidas de autor. La actividad continuará este sábado 19 de septiembre desde las 18.

Había DJ en vivo. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Pablo Rostoll, uno de los organizadores de Vive, destacó a DIARIO HUARPE la respuesta del público durante la primera jornada. “La verdad que fue una hermosa convocatoria. Tenemos productores de distintos puntos de Argentina, un sector gastronómico y más de 120 etiquetas que se están presentando”, expresó.

La feria busca reunir especialmente proyectos pequeños y artesanales que encuentran en este tipo de encuentros una posibilidad de tener contacto directo con los consumidores.

Pablo y Nicolás, hermanos y organizadores del proyecto. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Rostoll explicó que el vermut es un aperitivo elaborado sobre una base vínica, mientras que los vinos naturales se caracterizan por tener una menor intervención durante su producción. “Son vinos que no están filtrados, que no tienen clarificados y a los que no se les agrega ningún conservante. Lo bueno de este tipo de feria es que tenemos un contacto directo con los productores”, señaló.

Además de las degustaciones, durante las dos jornadas se desarrollan masterclasses para grupos reducidos. Entre las propuestas se encuentran talleres para elaborar vermut artesanal, experiencias que combinan tarot y vermut y presentaciones vinculadas a viñedos antiguos de Calingasta.

Pablo y Nicolás, hermanos y organizadores del proyecto. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Cómo nació un proyecto impulsado por la pasión por el vermut

La segunda edición de Vive es el resultado de un proyecto que comenzó a partir del interés de sus organizadores por acercar al público nuevas formas de consumir y conocer el vino.

Rostoll explicó que la iniciativa surgió junto a su hermano, Nicolás, con quien además elabora vermut artesanal a través de sus propios proyectos. “Surgió desde la pasión por el vino y por el vermut. Queríamos que la gente conozca todos los proyectos y que pueda disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando”, relató.

El crecimiento entre una edición y otra quedó reflejado en la cantidad de participantes. Según explicó el organizador, en esta oportunidad consiguieron sumar 38 proyectos que llegaron para presentar sus productos y tener un intercambio directo con quienes recorrieron el Chalet Cantoni.

El vermut cordobés y sabores de verano

Entre los productores que participaron de la primera jornada estuvo Gastón López, sanjuanino que vivió durante varios años en Río Cuarto y regresó recientemente a la provincia.

Gastón López presentó vermuts artesanales durante la segunda edición de Vive. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Desde su espacio presentó distintos vermuts artesanales producidos en Córdoba y explicó las características de cada variedad durante una degustación.

Entre las alternativas ofreció un vermut rosso tradicional y otro rosso con paso por barrica de roble.

López explicó que, aunque la base del vermut es el vino, el agregado de hierbas transforma completamente su perfil aromático y su sabor. También indicó que las variedades que presentó alcanzan aproximadamente un 17% de graduación alcohólica.

Con productores, gastronomía, talleres y degustaciones, Vive atravesó así su primera noche en el Chalet Cantoni y continuará este sábado con una segunda jornada dedicada al vermut y los vinos de mínima intervención.