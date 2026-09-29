El Chalet Cantoni suma nuevos talleres de danza, clown y Chi Kung

El Chalet Cantoni Casa Cultural renovará en octubre su propuesta de talleres con actividades vinculadas al movimiento, la danza, la expresión corporal y el bienestar. La agenda incluirá propuestas de Chi Kung, danzas Candombe y Afro Guineana y clown, destinadas a distintos públicos y con opciones para participantes con o sin experiencia previa.

Chi Kung para trabajar cuerpo y respiración

Una de las nuevas propuestas será el taller de Chi Kung, una práctica de origen chino que combina movimientos suaves, respiración consciente y concentración. Los encuentros estarán orientados a trabajar la relajación, la postura y la respiración, con ejercicios destinados a favorecer el equilibrio entre cuerpo y mente.

El taller se realizará los jueves de octubre, de 18:30 a 19:30, en el Chalet Cantoni. El arancel será de $25.000 y las inscripciones se pueden realizar mediante un formulario online. Para consultas, está disponible el teléfono 264-4757318.

Danzas afro y candombe

La programación también contempla “Afro Matriz – Danzas Candombe y Afro Guineana”, que comenzará el lunes 5 de octubre y se desarrollará durante octubre y noviembre, los lunes de 19 a 21.

La actividad está destinada a todo público y no requiere experiencia previa. La propuesta abordará el candombe y las danzas afro guineanas a través del cuerpo, la música y los tambores. Durante los encuentros se trabajarán patrones rítmicos, pasos básicos y distintos estilos, para avanzar posteriormente en la creación de una coreografía colectiva.

El taller estará a cargo de Anahí Araya y Devora Cereda, vinculadas a la danza, la percusión y la gestión cultural. Serán nueve encuentros semanales, con una carga total de 18 horas. El arancel será de $35.000 y se deberá reservar el lugar con el pago del 50%. Las inscripciones se realizan a través de los teléfonos 264-5143146 y 264-4519025.

Un espacio para explorar el clown

Otra de las alternativas será el taller de clown coordinado por Ceci Nievas. La propuesta se desarrollará los miércoles de octubre, de 18 a 20, y estará dirigida a personas mayores de 15 años, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Los participantes trabajarán sobre improvisación, ritmo, movimiento y juego, con ejercicios destinados a explorar la comicidad propia. También se abordarán contenidos vinculados al payaso, los registros emocionales, las tendencias físicas, los centros de energía, técnicas básicas para la escena, corporalidad, musicalidad y vínculo con el público.

El valor del taller será de $35.000. Para obtener información e inscribirse, se puede consultar al 264-5507019.

Con estas propuestas, el Chalet Cantoni Casa Cultural amplía su agenda de formación durante octubre, con actividades que combinan prácticas corporales, danza, música y herramientas de expresión artística.