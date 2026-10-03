Este domingo 4 de octubre, el Chalet Cantoni Casa Cultural será escenario de una edición especial de la Feria Paseo Cantoni, en una propuesta vinculada a la celebración del Día de la Madre.

La actividad forma parte de la agenda cultural y turística de San Juan y busca ofrecer un espacio de encuentro para las familias durante el fin de semana.

La feria reunirá nuevamente a emprendedores y propuestas locales en un espacio que se consolidó como una alternativa para recorrer, comprar y disfrutar de distintas producciones sanjuaninas.

Una propuesta para compartir

La edición especial estará atravesada por la cercanía del Día de la Madre, que se celebra durante octubre, y ofrecerá una oportunidad para quienes busquen recorrer la feria y encontrar distintas opciones para regalar.

El Chalet Cantoni Casa Cultural se convertirá así en el punto de encuentro de esta nueva edición del Paseo Cantoni, dentro de la agenda impulsada desde el área de Turismo y Cultura de la provincia.

La propuesta apunta además a acompañar a los emprendedores locales y generar un espacio de circulación para sus productos, en una jornada destinada al público general.

Domingo de feria en San Juan

Con esta edición especial, el Paseo Cantoni vuelve a formar parte de las actividades programadas para el fin de semana en la provincia.

La iniciativa se suma a la agenda cultural de octubre y propone una alternativa para disfrutar del domingo en familia, recorrer los diferentes puestos y anticiparse a los festejos por el Día de la Madre.