El "chamuyo" de Tiago PZK con el que le robó La Joaqui a su amigo Luck Ra

La escena musical urbana suma un nuevo capítulo tras los recientes movimientos de sus figuras más convocantes. Luego de terminar un noviazgo de dos años con el artista cordobés Luck Ra en medio de polémicas por supuestas infidelidades y decisiones de índole personal, La Joaqui volvió a posicionarse en el foco mediático a partir de una interacción en plataformas digitales que dejó al descubierto sus metas compartidas con Tiago PZK.

La exponente del movimiento RKT expresó repetidas veces su anhelo de construir una estructura familiar con matrimonio y la llegada de más integrantes para sumar a sus hijas Shaina y Eva. Posterior al desenlace de su relación previa, el propio Luck Ra señaló que la cantante comenzó a relacionarse con un antiguo amigo cercano a él, camino en el cual surgió el acercamiento con Tiago PZK, quien sostiene perspectivas sentimentales alineadas a las de la intérprete.

La evidencia del entendimiento mutuo quedó expuesta mediante un me gusta que la artista dejó en una publicación de FA!, fragmento derivado de un reportaje a cargo de Mex Urtizberea. En ese espacio, el músico indagó en sus proyecciones íntimas y dio una respuesta categórica sobre la meta central de su vida: "Yo quiero ser papá. Es el mayor sueño de mi vida".

El referente del género urbano profundizó en el peso de esa meta por encima de los logros profesionales o materiales al manifestar: "Poneme cualquier cosa material, cualquier sueño superficial, que no se compara ni un poco a ese sueño. Eso habla de mis ganas de formar una familia".

El recorte en formato de video alcanzó rápida difusión en redes sociales por la reacción de la cantante, a quien previamente se la había visto junto al artista aunque sin ratificar un noviazgo formal. A través de este gesto, la cantante ratificó su búsqueda de entablar un vínculo orientado a un proyecto duradero a futuro.