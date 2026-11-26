El Chato Prada y su hijo Julián protagonizaron una secuencia de extrema angustia tras convertirse en blancos de una modalidad delictiva que crece día a día. El gerente de programación de América TV recibió un llamado telefónico el sábado a las 6 de la mañana que alteró por completo su descanso. Del otro lado de la línea, una voz masculina se hizo pasar por su primogénito simulando una emergencia límite para lograr que el productor reaccionara sin pensar.

Durante una reciente entrevista con Marina Calabró, el productor televisivo brindó precisiones sobre el escalofriante diálogo que mantuvo en esa comunicación. "Cuando atiendo, me dicen: ‘Pa, me entraron acá, me cagaron a trompadas, me ataron, no sé qué hacer’. Todo esto en 20 segundos", recordó sobre el breve pero intenso intercambio que lo dejó en estado de alerta máxima de forma inmediata.

Al ser consultado sobre si llegó a creer que realmente se trataba de un secuestro o un robo violento contra su familiar, Prada admitió haber caído en la trampa inicial. "Los primeros 15 segundos me lo comí. Corté, lo llamé y no me atendió. La llamé a la novia y tampoco me atendió… Él es madrugador, como yo, a los dos minutos me llamó", relató sobre la desesperación de esos instantes previos a confirmar la verdad.

Previamente, en el ciclo Desayuno Americano, el directivo ya había adelantado la desesperación que sintió mientras intentaba chequear el paradero del joven. "Yo empecé a caminar por las paredes, imaginate, hasta que por fin me llama Julián, hablamos y me di cuenta que era todo mentira", aseguró al describir el alivio tras comprobar que todo formaba parte de un cuento del tío.

Finalmente, el productor detalló cómo continuó su mañana tras el susto y advirtió que los delincuentes volvieron a intentar engañarlo en jornadas posteriores. "Decí que fue rápido. Pero cuando no me atendió la novia dije: ‘Dios mío’. Ahí ya está, me hice unos mates, ya me quedé despierto. Me hicieron una parecida el domingo, pero no entré y otra ayer martes, que supuestamente me llamaban de Andreani, pero tampoco entré", concluyó.