El reconocido productor televisivo Chato Prada decidió romper el silencio en las redes sociales luego de ser vinculado sentimentalmente con la periodista Pilar Smith. La polémica comenzó durante la noche del lunes, cuando el conductor Ángel de Brito sorprendió a todos sus seguidores en la plataforma X al escribir: “Romance confirmado. El Chato Prada y Pilar Smith”.

La publicación del periodista estuvo acompañada por una fotografía de ambos protagonistas que sembró todo tipo de dudas entre los usuarios, ya que parecía confirmar de manera fehaciente la información. Sin embargo, el detalle que Ángel de Brito omitió aclarar en su posteo fue que dicha imagen había sido creada mediante inteligencia artificial para generar revuelo.

Ante la enorme cantidad de consultas recibidas por la viralización de la foto, el exproductor de ShowMatch utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar cuál es su verdadero estado sentimental. Allí compartió una selfie tomada frente al espejo de un gimnasio y escribió de forma contundente: “No estoy de novio. Ja, ja”, arrobando tanto a Ángel de Brito como a Pilar Smith.

Esta tajante desmentida ocurre en un contexto particular para ambos, ya que recientemente el productor había confesado que todavía sigue amando a Lourdes Sánchez, su expareja con quien compartió 16 años de relación. Por su parte, Pilar Smith también atraviesa la soltería tras haberse separado hace poco tiempo de Rafael Ruiz Huidobro, vínculo sobre el cual declaró: “Se desgastó la relación”.

Cabe recordar que no es la primera vez que el Chato Prada enfrenta versiones de este tipo desde su ruptura, ya que anteriormente fue asociado con Agostina Navarrete, una joven de 26 años. En aquella oportunidad, ella emitió un comunicado sobre la exposición mediática: “Lo que estoy viviendo en estos días está siendo realmente difícil. Mi vida se convirtió en una exposición permanente, donde parece que cualquiera tiene derecho a opinar, juzgar, interpretar y hablar de mi intimidad”.

Aquel episodio anterior había cobrado relevancia pública luego de que Fernanda Iglesias difundiera una imagen de Navarrete junto con audios donde el productor le decía de manera cariñosa: “¿Qué hacés hermosa? Te dejé un mensajito. Dale corazón, hablemos después más tarde”. Frente a esa situación, el Chato Prada había declarado ante la prensa que se encontraba bien anímicamente, enfocado en sus proyectos laborales y sentenció: “No salgo con nadie y tampoco tengo ganas”.