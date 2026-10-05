El Chato Prada fue acusado de censura luego de su escandalosa separación

Fernanda Iglesias lanzó una durísima acusación contra el Chato Prada luego de que Ángel de Brito confirmara en LAM la separación del productor y Lourdes Sánchez tras 16 años de relación. La periodista utilizó sus redes sociales para asegurar que el ejecutivo de América ordenó silenciar el tema en todos los programas de la señal.

La confirmación del fin de la pareja que tiene como fruto a su hijo Valentín causó un fuerte impacto en el ambiente del espectáculo. Lourdes Sánchez rompió el silencio con una frase contundente al expresar que "vivía en una agonía", mientras comenzaron a circular versiones sobre un nuevo romance de la bailarina con un joven empresario de 27 años.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando la panelista de Puro Show expuso la supuesta maniobra del directivo televisivo para frenar la cobertura mediática. "El Chato, después de que Ángel contara la separación en LAM, hizo llamar a cada una de las producciones de América para prohibirles tratar el tema esta semana", reveló la comunicadora en Instagram.

En una segunda publicación, la periodista cuestionó directamente la actitud del productor e hizo referencia a informaciones previas sobre presuntas infidelidades dentro de la pareja. "'¿Por qué no dejás que en América y en PrimiciasYa se hable de tu separación? ¿Y por qué pediste que me destruyan cuando conté los cuernos que te metía Lourdes que ahora vos mismo estás reconociendo'?", escribió sobre el tema.

Las tensiones entre ambos venían acumulándose desde mediados de 2025, cuando la panelista expuso una supuesta relación entre la bailarina y el empresario Ramón Vegas durante un viaje a México. La repentina interrupción de aquella cobertura televisiva generó firmes sospechas sobre presiones y censura previa que ahora terminaron de estallar de manera pública.