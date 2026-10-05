El Chato Prada mostró quién fue refugió tras separarse de Lourdes Sánchez

Pablo El Chato Prada y Lourdes Sánchez atraviesan sus primeros días separados tras confirmar el final de una relación de 16 años. Luego de la versión sobre una infidelidad de por medio que desencadenó el quiebre, el famoso productor prefirió mantenerse al margen de los comentarios sobre su vida privada y utilizó sus redes sociales para enseñar de qué manera disfrutó el fin de semana en compañía de Valentín, el hijo que tienen en común.

El productor compartió una serie de postales familiares a través de sus historias donde se lo pudo ver pasando la jornada del domingo junto al pequeño de 10 años. Ambos aprovecharon las buenas temperaturas para realizar actividades al aire libre, entre las que destacaron partidos de fútbol en el jardín y momentos de relax dentro de la pileta. Además, el histórico integrante de la televisión acompañó al niño a una fiesta de cumpleaños antes de cerrar la jornada.

Por su parte, la bailarina optó por tomar distancia geográfica y actualmente se encuentra instalada en la provincia de Corrientes. En sus plataformas digitales únicamente difundió publicaciones enfocadas en su agenda profesional. Respecto del fin del noviazgo, el periodista Ángel de Brito había asegurado al aire de LAM que la crisis venía desde hacía varios años y que la decisión definitiva se tomó recientemente.