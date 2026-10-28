El Chato Prada tiene nueva novia tras ser engañado por Lourdes Sánchez

Pablo Chato Prada y Lourdes Sánchez protagonizan una de las separaciones más resonantes del mundo del espectáculo actual tras confirmar el final de su larga relación de dieciséis años. En medio de este conflicto mediático, la periodista Fernanda Iglesias sorprendió a todos al revelar que el conocido productor televisivo ya habría rehecho su vida amorosa con otra persona.

Según la información ventilada en los medios, el histórico integrante de la televisión habría decidido filtrar la ruptura con la bailarina como una estrategia calculada para evitar quedar expuesto públicamente. De esta manera, su actitud de adelantar la noticia a la prensa respondería a la necesidad de blanquear su incipiente vínculo sentimental de manera previa.

La panelista detalló que el productor ya llevó a su nueva pareja a un espacio muy íntimo de su propiedad familiar. "Él está saliendo con una chica y es algo bastante formal", expresó la comunicadora al aire al referirse a la misteriosa joven morocha que habría conquistado el corazón del famoso hacedor de éxitos televisivos.

Asimismo, la periodista aportó más precisiones sobre la visita a la vivienda del productor: "No estaba el nene, pero la llevó a su casa, un terreno muy íntimo. Es una chica joven, morocha y sería su novia". No obstante, sobre el accionar mediático del ex de la bailarina, la especialista fue contundente: "Está despechado porque lo que hace es de una persona despechada, de ponerla a ella en el lugar de la malvada, de contarle a Ángel de Brito…".

Por otro lado, durante el debate periodístico también se analizó la posibilidad de que exista cierto resentimiento detrás de la rápida jugada mediática. Ante las especulaciones sobre las fechas, Nancy Duré cuestionó: "¿No será que el Chato se apuró a blanquear lo de Lourdes porque él ya tenía esta relación?".

Lejos de detenerse en los reproches mutuos, tanto Pablo Chato Prada como Lourdes Sánchez continúan transitando sus caminos individuales tras poner punto final a su historia conjunta. Mientras la bailarina blanqueó días atrás su romance con el empresario Francisco Liotta Hernández de 27 años, el productor avanza firme con su nueva historia de amor.