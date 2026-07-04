Lionel Messi finalizó el partido entre Argentina y Cabo Verde con una visible hinchazón en la frente, producto de un fuerte rodillazo sufrido en el cierre del tiempo reglamentario.

La jugada se produjo a los 93 minutos del encuentro, cuando el capitán argentino encaró entre dos rivales y terminó siendo derribado al borde del área. En la caída, recibió un golpe en la cabeza que le provocó un chichón inmediato.

Antes del inicio del tiempo suplementario, las cámaras captaron a Messi con hielo en la zona afectada mientras permanecía en el campo de juego y se preparaba para continuar el partido.

El capitán argentino completó el encuentro que terminó 3 a 2 a favor de la Selección Argentina en tiempo extra, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Luego del partido, Messi fue consultado por el rendimiento del equipo en un duelo exigente. El delantero destacó la capacidad de competencia del conjunto nacional y la importancia de la pelota parada en un encuentro cerrado.

Con este triunfo, Argentina se clasificó a la siguiente instancia del torneo y enfrentará a Egipto en los octavos de final.