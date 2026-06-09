Tomás Aranda vivió una jornada histórica durante el amistoso de la Selección Argentina frente a Honduras en Texas. El juvenil mediocampista de Boca Juniors no solo sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en la antesala del Mundial 2026 sino que además logró superar registros históricos de Lionel Messi y Diego Maradona. Sin embargo la noticia también se centró en la intimidad del grupo tras una publicación en redes sociales donde el enganche celebró su estreno y recibió cientos de comentarios.

En la plataforma Instagram el extremo Thiago Almada del Atlético de Madrid reveló el sobrenombre que ahora identifica al volante en el vestuario al bromear con la frase "el chicle Aranda".

El origen de este apodo se remite a una indicación puntual de Lionel Scaloni antes de que el futbolista ingresara al campo de juego. El entrenador nacional explicó la situación al señalar que "Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije sacate el chicle, porque entrena comiendo chicle".

A pesar del reto público por la golosina el director técnico destacó la personalidad del debutante frente a la prensa. Scaloni profundizó en su análisis sobre el rendimiento del mediocampista y aseguró que "está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo".

La irrupción de Aranda se suma a la renovación de nombres que el cuerpo técnico evalúa para la cita mundialista. El estreno del jugador marca una tendencia de recambio dentro del plantel que busca defender su título en el próximo torneo.