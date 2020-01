El chileno Gonzalo Jara rescindió su contrato con Estudiantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El chileno Gonzalo Jara rescindió hoy su contrato con Estudiantes ante la falta de oportunidades y su vínculo con el club no se prolongará hasta el próximo 30 de junio como estaba firmado.



El jugador no fue parte de la lista de concentrados ante San Lorenzo a pesar de la falta de centrales por la ausencia de Nazareno Colombo, que es parte del sub 23, y el único defensor que llevó como relevo Gabriel Milito fue un lateral, Mauricio Rosales.



Jara (34 años), que jugó 22 partidos desde que llegó en el mercado de pases del verano 2019, perdió la titularidad tras la eliminación por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y desde ahí no fue tenido en cuenta por el entrenador, ya sea por decisiones táctica o por alguna lesión muscular que persiguió al internacional trasandino.



Días atrás, el ex defensor del seleccionado chileno declaró que en el país sólo jugaría en Estudiantes y ambas partes se encargaron de desmentir una mala relación pero algo se quebró en aquella tarde contra los santiagueños y no se pudo recomponer.



En el inicio del mercado de pases Jara tuvo una oportunidad para ir al fútbol mexicano pero no hubo acuerdo en el monto de su salida, que ahora se concretó por la resignación de un dinero que el futbolista aún debía percibir.