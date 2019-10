El chofer intentó evitar atropellar a un hombre, el micro volcó y murieron tres personas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tres personas, entre ellos una niña de tres años, murieron hoy cuando un colectivo de larga distancia que salió desde Jujuy con destino a Córdoba volcó debido a una brusca maniobra que realizó el chofer para intentar evitar atropellar a una de las víctimas que se habría arrojado bajo el vehículo, informaron voceros policiales. El accidente se produjo esta madrugada, en la autopista que une San Miguel de Tucumán con Famaillá, en la zona del Mercofrut, en el sur de esta capital tucumana, y el parte oficial confirmó que hubo tres muertos: el hombre que cruzó al micro, una niña de tres años y una mujer de 49, estas dos últimas pasajeras del micro de la empresa Balut. Según el relato de los pasajeros del micro, el accidente se produjo cuando un joven -se investiga si estaba bajo los efectos de drogas o alcohol- se arrojó delante del ómnibus y como consecuencia de la maniobra que hizo el chofer para esquivarlo, el vehículo volcó a un costado de la autopista. Por el impacto, de acuerdo a la información oficial, la persona que se tiró debajo del micro perdió la vida en el lugar; la menor falleció camino al hospital de Niños y la mujer murió en el hospital Padilla a raíz de las múltiples lesiones sufridas en la cabeza y diferentes partes del cuerpo, luego de sufrir cuatro paros cardiorrespiratorios. Otros 34 pasajeros resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la capital tucumana, y si bien algunos presentan lesiones de consideración, todos están fuera de peligro. En el Hospital Ángel Cruz Padilla confirmaron a Télam que "ingresaron 16 personas con heridas de distinta gravedad", aunque decidieron no ampliar la información "hasta hablar con los familiares", especialmente por el caso de la mujer fallecida en ese lugar. Por su parte, Liliana Gordillo, subdirectora médica del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, donde fueron trasladados algunos pacientes, informó que "19 heridos fueron atendidos, ahora quedan 5 internados en el hospital con politraumatismos y una mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, pero están todos estables y fuera de peligro" "Una niña fue derivada al Hospital de Niños, pero los padres están acá con mucho dolor viviendo la noticia del fallecimiento de su hija", lamentó Gordillo El comisario Joaquín Guirvau, a cargo de la investigación, explicó que "en el micro iban 40 pasajeros" y que apenas se tomó conocimiento de los sucedido "se activó el Sistema de Emergencia y se pudo llevar rápido a los damnificados a los hospitales" Centro de Salud, Padilla, Avellaneda y de Niño. El comisario no descartó la hipótesis de que el transeúnte fallecido haya estado bajo efectos de drogas o alcohol, aunque aclaró que eso "se determinará mediante las pericias". Uno de los pasajeros relató que "lo vivido fue tremendo" ya que muchas personas quedaron en el interior del micro sin poder salir, y destacó la solidaridad de los vecinos de la zona que llegaron rápidamente para ayudarlos. También contó que "las ambulancias y los policías tardaron menos de 15 minutos" en llegar para socorrer a los heridos y llevarlos a los hospitales para ser atendidos. José María, otro de los pasajeros del micro, contó que luego de sacar a su familia y ayudar a otras personas habló con el chofer quien le dijo que "no se había dormido" y le explicó que "de pronto se le cruzó un señor y cuando quiso esquivarlo lo agarró y volcamos".