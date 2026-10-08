El Cholo Simeone en problemas: lo investigan por 200 propiedades y negocios

El director técnico Diego Simeone y su esposa Carla Pereyra quedaron en el centro de una fuerte controversia mediática en España debido a sus inversiones inmobiliarias. La pareja acumuló una red de negocios compuesta por mas de 180 departamentos y diversos inmuebles en la ciudad de Madrid. Esta situación generó un intenso debate público que coincide con un contexto social delicado por el acceso a la vivienda en el territorio español.

El caso cobró relevancia nacional tras un informe emitido por el ciclo periodístico Equipo de Investigacion con la conducción de Glòria Serra sobre los principales dueños de inmuebles. Los reportes financieros de las firmas correspondientes al año 2024 señalan activos valorados en casi $40.000.000 de euros dentro del mercado madrileño. Las operaciones de la familia abarcan desde el arrendamiento convencional hasta el financiamiento de complejos estudiantiles y desarrollos urbanisticos.

La controversia escaló con rapidez debido a los costos elevados del mercado inmobiliario actual y a la escasa oferta residencial en Madrid. La controversia política sobre los grandes tenedores de propiedades volvió a cobrar fuerza mientras el costo de las rentas llega a marcas históricas. Dentro de este panorama complejo el nombre del entrenador argentino quedó expuesto de forma directa junto al de su mujer en los medios locales.

La gestion comercial cotidiana de los emprendimientos esta a cargo de la modelo y empresaria mediante la firma Carpersim SL. La sociedad comercial opera formalmente en el rubro de la promocion la compraventa y el alquiler de bienes inmuebles. Las actividades que iniciaron como inversiones menores se transformaron con los años en una estructura de gran escala con la compra de bloques habitacionales completos.

La expansion de la pareja sumó un hito en el año 2024 al fundar una entidad para edificar en el municipio de Tres Cantos. En esa zona adquirieron un lote cercano a una hectarea destinado a levantar dos estructuras con 140 departamentos. Los registros contables de esta transaccion muestran un desembolso previo superior a los $4.800.000 de euros para la ejecucion del emprendimiento residencial.

Por ultimo las inversiones del matrimonio avanzaron con firmeza hacia la creacion de residencias para estudiantes universitarios en la capital. Este segmento comercial representa una pieza clave dentro de la planificacion patrimonial que lleva adelante el grupo familiar. De esta manera la cartera corporativa abandonó la simple compra de viviendas para enfocarse en construcciones de gran envergadura.