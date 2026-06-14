Las imágenes registradas tras el siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en San Martín reflejan la magnitud de la tragedia que terminó con la muerte de un hombre de 59 años y dejó a otro conductor internado bajo custodia policial.

Intervino personal policial tras el siniestro.

Fuentes policiales destacaron que el siniestro se produjo alrededor de las 00.30 sobre calle Nacional, entre Divisoria y Laprida. Según las primeras pericias, un Renault 4 conducido por Raúl Alberto Sánchez circulaba de sur a norte, mientras que un Volkswagen Gol era guiado por Gabriel Bueno en sentido contrario.

El VW sufrió daños materiales tras el choque.

Las actuaciones preliminares indican que, por motivos que son materia de investigación, el Volkswagen habría invadido el carril por el que transitaba la Renault 4. Como consecuencia, ambos vehículos impactaron frontalmente con gran violencia, chocando principalmente con sus sectores delanteros izquierdos.

El conductor del VW Gol sufrió lesiones graves.

Producto de la colisión, el Renault giró sobre sí mismo y terminó detenido en la banquina este, con su frente orientado hacia el sur. En tanto, el Gol fue desplazado hacia la banquina oeste, donde terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

La peor consecuencia la sufrió Sánchez, quien falleció en el lugar debido a las gravísimas lesiones ocasionadas por el impacto. De acuerdo con el testimonio brindado por su esposa a los investigadores, el hombre era propietario de un comercio de comidas y se encontraba realizando una entrega al momento del accidente.

Por su parte, Bueno salió despedido varios metros de su vehículo. Fue trasladado consciente al Hospital Guillermo Rawson para recibir asistencia médica y quedó en calidad de detenido, con custodia policial, mientras avanza la investigación judicial.

Las fotografías tomadas en la escena muestran los importantes daños estructurales sufridos por ambos rodados y permiten dimensionar la fuerza del choque.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos, Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica y especialistas del Complejo Científico Forense. La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y de la ayudante fiscal Roxana Fernández.

Finalmente, la Justicia ordenó el traslado del cuerpo de la víctima para la realización de la autopsia correspondiente, mientras continúan las pericias para determinar con precisión la mecánica del fatal accidente.