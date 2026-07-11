El ciberataque que recibió Antonela Roccuzzo en pleno Mundial

La cuenta de Instagram de Antonela Roccuzzo se convirtió en el blanco de un ataque masivo y coordinado luego de la victoria de la Selección Nacional frente a Egipto en el Mundial 2026,. A pesar del respaldo del árbitro y de la tecnología del VAR, diversos usuarios sostienen que existió una confabulación contra el equipo africano.

El hostigamiento provino de aficionados de aquel país, hinchas del Real Madrid y seguidores de Cristiano Ronaldo, quienes expresaron teorías de complicidad entre Messi y figuras como Donald Trump o Gianni Infantino,.

Entre los cientos de comentarios agresivos se destacaron frases como "Egipto es el verdadero ganador", "Messi cómplice de Infantino" y "Ganar haciendo trampa no es victoria". Otros mensajes sumaron comparaciones deportivas y ataques personales como "Cristiano es el verdadero número uno" o incluso "deberías sospechar de la relación entre tu marido y Gianni".

Varios usuarios argentinos en X alertaron sobre la situación al notar que muchos de los perfiles agresores carecen de seguidores o publicaciones propias, lo que sugiere una posible maniobra de bots o trolls.