La temporada sanjuanina de ciclismo en pista volverá a tomar velocidad este viernes 28 de agosto con la disputa de la sexta fecha del campeonato provincial. La jornada se desarrollará en el Velódromo Chancay y tendrá su inicio a partir de las 17 horas.

El certamen, que cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, retomará su calendario luego del parate del último fin de semana. La pausa estuvo vinculada a la participación de numerosos ciclistas sanjuaninos en Rafaela, Santa Fe, donde se disputaron el Campeonato Argentino de pista para Menores y Juniors y la Copa Argentina.

La concentración de los competidores comenzará a las 16, mientras que una hora después se pondrá en marcha la programación deportiva.

Cuatro especialidades en pista

La sexta fecha tendrá una variada programación para los ciclistas que participen del campeonato. Entre las pruebas previstas aparece la persecución individual de 2.000 metros, equivalente a ocho giros al Velódromo Chancay.

También se disputará el kilómetro con partida detenida, una de las pruebas tradicionales de la actividad pistera. A esto se sumarán las vueltas a los puntos destinadas a juveniles nacidos entre 2008 y 2014 y la carrera de eliminación.

El cierre de la jornada tendrá como protagonista a la categoría elite, que afrontará las tradicionales 120 vueltas puntuables.

Organización y fiscalización

El encuentro será organizado por Huracán Cicles Club, mientras que la fiscalización estará a cargo de los comisarios deportivos de la Federación Ciclista Sanjuanina.

La temporada provincial cuenta con el auspicio principal del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y de la Agencia Deportes San Juan.

De esta manera, el ciclismo de pista sanjuanino volverá a encontrarse este viernes en el Chancay, con una nueva fecha de un campeonato que busca mantener activo el calendario local y reunir nuevamente a los principales exponentes de la disciplina.