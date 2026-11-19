San Juan será escenario este domingo 22 de noviembre de la última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, que reunirá a aproximadamente 200 jóvenes pedalistas de distintas provincias del país. La competencia se desarrollará en el Circuito El Pinar, en Rivadavia, con concentración prevista para las 8 y largadas desde las 8:30.

La jornada marcará el cierre del calendario nacional y contará con la participación de damas y varones de las categorías 4 y 5 años, Menores y divisiones comprendidas entre 2008 y 2020. Los ciclistas llegarán desde provincias como La Rioja, Catamarca, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero y San Juan, entre otras.

Las categorías que participarán

La competencia reunirá a deportistas de distintas edades, desde las categorías infantiles hasta las divisiones juveniles. La convocatoria permitirá cerrar la temporada nacional con representantes de diferentes puntos del país.

El encuentro tendrá como escenario el Circuito El Pinar, ubicado en el departamento Rivadavia. La concentración de los participantes está prevista para las 8, mientras que las primeras largadas comenzarán a las 8:30.

Quiénes organizan la última fecha

La organización estará a cargo de la Escuela de Ciclismo Juventud del Norte. La fiscalización corresponderá a la Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil Nacional, la Federación Ciclista Sanjuanina y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

En la previa de la competencia, el sábado 21 de noviembre, se realizará la asamblea y el congresillo técnico. La actividad comenzará a las 9 en la sede del Pedal Club Olimpia, ubicada en calle José María Pueyrredón 619 Sur, en Capital.

El respaldo al ciclismo juvenil

El evento cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El acompañamiento forma parte del apoyo provincial al ciclismo y al desarrollo deportivo de las nuevas generaciones.

De esta manera, San Juan volverá a recibir una competencia del calendario nacional y será sede de la jornada que definirá el cierre del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil 2026.