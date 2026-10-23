El ciclismo sanjuanino ya comienza a palpitar una nueva temporada de ruta. Desde noviembre, los equipos volverán a copar las calles y rutas de la provincia en un calendario que se extenderá hasta marzo de 2027 y reunirá las principales clásicas locales, competencias por etapas y una Vuelta a San Juan que volverá a ocupar el lugar central del verano.

Alejandra Perona, presidenta de la Federación Ciclista Sanjuanina, confirmó a DIARIO HUARPE que la temporada convencional comenzará oficialmente el domingo 22 de noviembre. Un día antes habrá actividad con el Gran Premio Provincial de Ciclismo Adaptado, que funcionará como antesala de un calendario cargado de competencias.

La apertura del pelotón federado estará a cargo de la Unión Vecinal General Manuel Belgrano con el Gran Premio Municipalidad de 9 de Julio. Desde allí comenzará un recorrido de casi cuatro meses que distribuirá carreras entre diferentes clubes y departamentos.

Noviembre tendrá una clásica como primera gran prueba

La actividad no tardará en tomar intensidad. Apenas cinco días después de la apertura llegará uno de los primeros desafíos fuertes del calendario: la 54ª edición de la Doble Chepes, prevista para el 27, 28 y 29 de noviembre bajo la organización del Caucete Pedal Club.

La ubicación de esta clásica representa uno de los cambios de la temporada. A diferencia de otros años, la competencia que une a San Juan con La Rioja quedó situada al comienzo del calendario y servirá como una de las primeras mediciones importantes para los equipos.

Diciembre continuará el 6 con la Doble Cerrillo y el 13 llegará la 99ª edición de la tradicional Doble Media Agua.

Pero el último mes de 2026 también tendrá una novedad. El 20 de diciembre está previsto el Desafío al Alto del Colorado, una prueba que convertirá al histórico ascenso de la Vuelta a San Juan en una competencia independiente de un solo día.

Enero tendrá a la Vuelta como protagonista

El comienzo de 2027 concentrará algunos de los nombres más importantes del ciclismo sanjuanino. El 3 de enero se disputará la 70ª edición de la Doble Difunta Correa y una semana después, el 10, llegará la histórica Mendoza-San Juan.

Los días 16 y 17 está prevista la Vuelta Glorias del Ciclismo, antes de ingresar en la semana más esperada del calendario.

La 42ª Vuelta a San Juan está programada entre el 24 y el 31 de enero. La prueba volverá a convertirse en el gran objetivo de equipos y corredores locales, además de concentrar la atención de los aficionados que cada verano acompañan al pelotón en distintos departamentos.

Otra de las modificaciones aparecerá inmediatamente después. El Giro del Sol, que tradicionalmente ocupaba un lugar previo a la Vuelta a San Juan, se correrá esta vez luego de ella, entre el 5 y el 7 de febrero.

Una temporada que llegará hasta marzo

Luego del intenso verano, el calendario continuará durante febrero y marzo. Entre las últimas competencias aparecerán el Homenaje al Ciclista, una prueba organizada por el Pedal Club Olimpia y, finalmente, el Circuito Carlos Escudero.

Esta última carrera, prevista para el 14 de marzo, marcará oficialmente el cierre de la temporada de ruta 2026-2027.

El calendario todavía puede recibir modificaciones o incorporar alguna competencia antes de su finalización. Entre las ausencias iniciales aparece la Doble Calingasta, una de las clásicas del ciclismo sanjuanino que ya había tenido dificultades para concretarse durante la temporada anterior.

Con el cronograma prácticamente definido, los equipos cuentan ahora las semanas para volver a la ruta. Desde el 22 de noviembre, San Juan recuperará una de las postales tradicionales de cada verano: el pelotón recorriendo departamentos, rutas y clásicos escenarios de una provincia donde el ciclismo continúa siendo uno de sus deportes emblema.